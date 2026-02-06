妖妃王楚然遇暴君丞磊上演逆襲爽劇！跨時空相認吐「How are you」

《成何體統》王楚然（左）與丞磊雙穿書，一句「How are you」相認。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

由王楚然、丞磊領銜主演的古裝穿越輕喜劇《成何體統》，6日在愛奇藝國際版全網獨播，該劇以社畜、霸總雙穿書為核心設定，結合反套路宮廷權謀與高密度搞笑節奏，超過350萬人預約搶看，被視為開春最強古裝喜劇。

《成何體統》改編自作家七英俊的同名小說，描述現代職場菜鳥「王翠花」（王楚然 飾）意外穿越進名為《穿書之惡魔寵妃》的小說中，成為註定要被賜死的反派妖妃「庾晚音」。她發現，令人聞風喪膽的瘋批暴君「夏侯澹」（丞磊 飾），竟是比她早10年穿越的現代人「張三」，兩人在小說世界裡展開夾縫求生的逆襲。

廣告 廣告

《成何體統》王楚然（右）、丞磊爆笑出演。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

全網瘋傳的預告名場面莫過於主角們令人噴飯的相認過程，身處危機四伏的深宮，王楚然跟丞磊不靠信物、不靠密語，而是透過散裝英文接頭，當她拋出一句「How are you？」，對方下意識回覆「Fine, thank you, and you？」兩人瞬間完成跨時空相認，笑翻觀眾。

王楚然這次徹底打破過往的優雅女神形象，化身為最美搞笑女，她飾演的庾晚音，外在是魅惑眾生的妖妃，一襲黑金貴妃裝華麗又貴氣，換上紅色戰袍時又氣場全開，大女主霸氣拉滿，然而本體卻是個能屈能伸、隨時準備雙計劃兜底的職場菜鳥。

她笑說：「大家都聚焦在我的妖豔造型上，但對我來說，最難忘的反而是開拍初期的小兵扮相，我還貼了小鬍子在臉上，因為拍攝時間挺長，天氣又冷，想忘也忘不了，那陣子連網友都調侃我們天天在橫店當兵。」

《成何體統》王楚然（左）、丞磊變戲精 上演「半吊子宮鬥」。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

她也透露自己是先拿到劇本，看完後覺得挺有意思，才又去找小說和動漫來看，「我覺得整個故事和我以往看過的穿越作品都不太一樣，它是屬於群穿，每個人物角色又很鮮活，有點像劇本殺那種感覺，印象深刻的場景還挺多的，像是觀眾比較熟悉的『How are you』，還有穿越之後的宮宴戲都很有趣。」

丞磊把瘋批暴君演繹得到位又討喜，夏侯澹在龍袍下藏著飽受偏頭痛折磨、孤寂生活10年的現代心靈，丞磊精準捕捉了君王的威嚴壓迫感與現代人的吐槽魂，讓角色充滿反差魅力。丞磊表示，夏侯澹對庾晚音的情感是無需鋪墊的偏愛，因為在漫長的孤獨中，她是他唯一的同類與光芒，兩人之間的雙向救贖是全劇的看點之一。

談及拍攝期間的相處，王楚然跟丞磊互虧彼此個性幼稚，王楚然爆料說：「休息時丞磊為了比我更快一步回到自己的保母車上，還會叫他團隊的人提前把我的車門堵住。」丞磊笑回，正因為和王楚然相處融洽、氣氛輕鬆，覺得彼此之間不需要設防，他才會展現出自己有些幼稚的一面。

兩人也徹底掌握彼此的愛好，王楚然秒答丞磊最愛的美食是腸粉與水果優格碗；輪到丞磊回應時，他笑稱，只要是美食，王楚然都喜歡，立刻引來王楚然反擊說：「我是什麼很能吃的人嗎？」丞磊隨即補上一句「有點自知之明好嗎？」而在被要求用水果形容對方的角色時，兩人又不約而同地把彼此形容成榴槤，一來一往的鬥嘴互虧，充分展現他們私下相處的輕鬆默契。

更多中時新聞網報導

全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心

春節前農產跌多漲少 寒流明報到

袁惟仁離世 陸元琪告白謝謝曾經愛她