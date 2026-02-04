妖魔化兩岸對話才更危險

台灣當前真正的危機，從來不是要不要交流，也不是親美或親中之爭，而是社會正逐漸失去一套能夠理性討論「和平如何建立、衝突如何避免、戰爭風險由誰推動」的公共語言。當對話被汙名、避戰被羞辱，國家便在不知不覺中，被推向戰爭的不歸路。

2月3日，睽違近十年的國共智庫論壇在北京重啟，聚焦兩岸人員往來、新興產業、醫療、環保與防災減災等議題，並提出15項共同意見。無論立場如何，這些內容的共同點都在於：試圖降低摩擦、穩定風險，為和平共榮保留生機。

同一天，賴清德總統在台北召開「台美經濟繁榮夥伴對話」成果記者會。其實，台美對話早在1月27日即已完成，當天的記者會只是政治拚場、對場。總統更在此場合以近乎二選一的語言，要求人民在「走向世界」或「再次西進」之間做出抉擇。這種刻意營造對立的政治敘事，並非政策競逐，而是將國家戰略簡化為情緒動員，將複雜現實壓縮成政治口號，甚至將國民黨的兩岸接觸直接定性為「危險」，完全無視於世界各國領袖前往北京絡繹於途的現況。

隨後，陸委會更將國共論壇的所有成果，一概貼上「配合中共融台與統戰」、「走回依賴中國老路」的標籤，宣示政府絕不接受。問題不在於政府是否反對，而在於：當所有談和平、談風險控管的努力，都在第一時間被政治化、妖魔化，台灣社會還剩下多少理性討論的空間？

長期以來，台灣的兩岸論述被一套極度簡化卻殺傷力極強的話術主導。交流被等同於出賣，對話被視為投降，試圖降溫衝突者，先被貼上紅色標籤。這套話術，不在於說服，而在於封口，使社會逐漸失去討論和平的能力。

更危險的是，當「抗中」被包裝為「保台」，卻拒絕誠實說明其成本與最壞情境，台灣便陷入一種集體錯覺。對抗本身並不必然帶來安全，若缺乏溝通管道與危機控管，反而更容易擦槍走火，引爆衝突。戰爭從來不是口號換來的勝利，而是全民必須承擔的代價。

事實上，推動台美經貿合作與恢復兩岸對話，並非零和對立，但是必須了解，台灣的生存安全無法外包給美日，更不能完全靠軍購，台海和平的最大保障，是兩岸同屬中華民族，應以對話代替對抗，用交流促進合作。台灣不是不能親美，兩岸也不是不能交流；真正的問題是，是否願意承認和平需要被經營，而不是被羞辱。和平不是天真，而是治理能力；避戰不是懦弱，而是對人民生命與國家未來的最低責任。

當一個社會無法說清楚和平如何而來、繼續醜化尋求和平的在野黨，那麼戰爭，就會在激情與恐懼中，被默認為唯一的選項。（作者為前立法委員）