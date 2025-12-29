妙善聖堂年度進香啟程 三宮參香共祈國泰民安

▲虔心走訪甲仙、內門、旗山，妙善聖堂服務團隊進香祈福圓滿。

妙善聖堂進香祈福 共祝國泰民安

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市旗山區妙善聖堂今29日舉辦年度進香活動，率領信眾前往甲仙王母宮、內門南海紫竹寺及旗山廣福廣清宮參香禮拜。進香行程莊嚴隆重、秩序井然，信眾以虔誠之心敬神祈福，共同祈願國泰民安、風調雨順、社會祥和、闔家平安。

本次進香活動由妙善聖堂精心規劃，信眾清晨齊聚出發，首站前往甲仙王母宮，向王母娘娘上香祈福，祈願眾生安康；隨後前往內門南海紫竹寺，禮敬南海觀世音菩薩；最後抵達旗山廣福廣清宮，虔誠參拜天上聖母，展現信眾慈悲向善、淨化心靈的信仰精神。

活動過程肅穆莊嚴，信眾全程虔心參與。參與信眾表示，透過進香與祈福儀式，不僅加深對宗教文化的體認，也讓內心獲得平靜與力量。年度進香不僅是宗教儀式的重要傳承，更凝聚信眾向心力，為地方社區注入正向能量。

妙善聖堂表示，年度進香是傳承傳統信仰文化的重要活動，透過共同參拜與修持，引導信眾在繁忙生活中沉澱心靈、培養正向力量，並以正信信仰回饋社會、廣結善緣。活動在祥和、平安與圓滿的氣氛中順利完成。

另為迎接新春，妙善聖堂將於民國115年1月18日（星期日）上午9時至12時，於高雄市旗山區廣福里廣吉路13之5號（和興莊）舉辦「妙善觀音金馬納福迎新春—春聯大歡送」活動，現場提供揮毫服務，春聯免費索取，歡迎民眾踴躍參與。（圖╱妙善聖堂提供）