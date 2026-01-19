妙善聖堂攜手尚有麵店送春聯做公益 書法名家王苡蘋揮毫吸引民眾領取

▲書法名家王苡蘋(右2) 妙善聖堂堂主宋祥霖(後排中)。

【記者 王雯玲／高雄 報導】迎接中華民國115年馬年到來，高雄旗山地區在年節前夕增添溫暖氣息。妙善觀音慈善會17日與旗山在地的尚有麵店合作，舉辦「馬年迎好運」公益送春聯活動，由書法家王苡蘋現場揮毫，免費贈送具有吉祥寓意的手寫春聯，吸引民眾踴躍前來排隊領取，場面熱鬧喜氣。

活動於18日在旗山區廣福里廣吉路的尚有麵店前登場，現場備有多款春聯字樣，內容包括「馬上發財」、「馬蹄生金利」、等祝福語，象徵喜迎新春、祈願來年平順安康，許多民眾特地提早抵達，扶老攜幼耐心排隊等待書法家揮毫結緣，收到春聯的居民紛紛表示相當驚喜與開心，直呼「很有年味」、「手寫的最有溫度」。

妙善觀音慈善會多年深入社區推動公益，在地方默默耕耘，主要協助弱勢家庭、邊緣戶與突發困境者，提供即時物資與陪伴服務。適逢馬年將至，該慈善會希望透過春節活動傳遞祝福與善意，因此與尚有麵店攜手合作，藉由書法春聯讓居民提前感受過年的喜氣與文化底蘊。

妙善聖堂堂主宋祥霖表示，慈善會並非仰賴財團資源，而是由一群有共同信念的志工自發組成。宋祥霖平日任職於紙業公司，家中經營麵店，生活不算富裕，卻因信仰而找到助人的方向。他回憶自己早年接觸傳統民俗療法，從筋骨推拿義務服務做起，後來進一步研讀佛經義理，逐步建立起以善念服務地方的理念。自民國100年起，他陸續遇到志同道合的慈悲執事與好友，共同推動弱勢救助與公益服務，讓小小的宮廟成為社區的支持力量。

此次活動的另一個重要夥伴尚有麵店老闆娘宋張勤妹，在地經營多年，是旗山廣福里居民的日常聚點，她表示，能夠利用自身場域與人脈共同投入公益，是地方店家的社會責任，也希望讓更多居民了解社區內存在的溫暖能量。

透過此次「馬年迎好運」送春聯活動，妙善觀音慈善會不僅讓民眾帶回手寫春聯，也帶來祝福與希望，許多居民領取春聯後立即分享給家人或鄰居，場面充滿互相祝賀的溫馨氛圍。（圖／記者王雯玲攝）