妙手金筆全國盃硬筆書法大賽徵件開跑 邀民眾踴躍參與見證書寫藝術之美

臺灣硬筆書法協會發起、國家建設文教基金會與臺灣硬筆書法藝術協會宣布「妙手金筆全國盃硬筆書法大賽」開跑。（記者李嘉祥攝）

臺灣硬筆書法協會發起、邀財團法人國家建設文教基金會與臺灣硬筆書法藝術協會共同主辦的「妙手金筆2026年全國盃硬筆書法大賽」，於臺南市政府民治中心舉行發佈會，宣布比賽正式啟動；三大單位聯手將硬筆書法的美學與價值推廣至臺灣每個角落，邀請熱愛硬筆書寫與創作的朋友踴躍參與，見證書寫藝術的蓬勃發展。

此項比賽自11月16日起至明年1月16日期間受理作品投稿，分初賽與決賽，初賽由各組別遴選40名選手，參加明年2月1日於長榮大學舉辦的決賽，當天完成評審與頒獎表揚優秀人才。

臺灣硬筆書法協會理事長許旗成表示，硬筆書寫不僅提升字體美感，更培養沉穩性格與自信風采，對持續學習者益處無窮；協會推動硬筆書法教學與比賽邁入第六年，以「寫一手有溫度的好字」為核心標語，從初期摸索到投入教學，深刻體會中華文字之美與文化傳承的重要性，期望將硬筆書法融入生活與工作。

臺南市議員曾之婕、沈家鳳長期關心學子書寫學習發展，曾之婕議員甫補助協會辦理硬筆書法比賽。沈家鳳議員表示，教育是國家重要政策，學童文字書寫的教育與培養更是政府應重視的事情，讓大家都能寫一手好字，也能提升市民素養與心境，她也勵志成為推動硬筆書法的先鋒，希望從學校著手，讓每個學童都能感受文字書寫之美。

臺灣硬筆書法藝術協會秘書長吳培基強調硬筆書法是所有藝術的根基，唯有紮根基本功，方能在更高層次脫穎而出，呼籲學子與民眾一同投入硬筆書法行列。

財團法人國家建設文教基金會盧文龍董事長亦指出，教育是百年大計，更是國家建設基礎，持續投入教育與人才培育，國家未來才能穩健光明，也臺南市政府大力支持、市府秘書處提供民治中心展覽發表會場地，讓硬筆書法之美展現於大眾眼前，希望匯聚眾人支持，讓硬筆書法持續傳承發光。