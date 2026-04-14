妙齡女公園散步驚見「露鳥俠」跟蹤 男子隔天落網瞎扯太無聊

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名高姓男子跑到中和錦和運動公園，看見一名妙齡女子在散步時，竟戴上頭套露出生殖器，女子見狀後受到驚嚇急忙逃跑，還發現高男一路尾隨至家裡樓下，大聲喝斥後高男才落荒而逃，警方獲報隔天將高男查緝到案，而他扯說因為太無聊才會做出這樣的舉動。

女子的男友昨在社群threads指出，女友本月7日晚上在中和錦和運動公園散步時，遇到一名戴頭套男子掏出下體做出不雅行為，女友被嚇到後趕緊離開，未料回到家以後，才發現被男子跟蹤到住家，女友大喊「有變態跟蹤我！」，對方才立刻逃跑。

廣告 廣告

中和警分局調查，37歲高嫌平時以打零工維生，他在上周二凌晨0時許，跑到中和錦和運動公園，看見正在散步的26歲女子後，戴上頭套裸露生殖器，且做出不雅行為，女子心生畏懼快速徒步返家，隨後發現高嫌有尾隨跟蹤情況，便與男友一同至派出所報案。

警方指出，經擴大調閱監視器追查，迅速鎖定嫌犯身分，隔天(8日)通知高嫌到案說明。警詢時，高嫌辯稱是因為太無聊才會有如此行為，詢後依跟蹤騷擾防制法及社會秩序維護法函送新北地檢署偵辦，並通報衛生單位列管。

【看原文連結】

更多自由時報報導

TVBS大裁員 姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎：一手頒獎一手斷生路

中醫女院長拒求愛 恐怖男診所潑汽油 台中地院裁定羈押

李貞秀抓耙仔2-1》檢舉函曝光！她控高虹安與男友合謀詐助理費、替鴻海喬案

「胖周瑜」回來了！鄭文燦涉貪案準備程序歷經1年多 今首度實質審理

