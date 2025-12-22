妙齡女找朋友「敲錯房門」遭3醉漢拖入性侵！警火速逮人

印度一名30歲女子因走錯飯店房間，竟遭3名醉酒男子性侵。（示意圖／Pixabay）





印度馬哈拉施特拉邦發生一起震驚社會的性侵案件。一名30歲女子因走錯飯店房間，竟遭3名醉酒男子性侵，警方在案發後火速將將所有嫌犯逮捕歸案。

根據《NDTV》報導，受害女子在當地一家私人醫院工作，日前前往恰特拉帕蒂·桑巴吉納加爾（Chhatrapati Sambhaji Nagar）一間飯店，向入住105號房的朋友取回一筆款項後，原本準備離開飯店，卻因一時混亂誤上二樓，誤以為又回到朋友房間，便敲了205號房的門。

當時房內有3名男子正在喝酒聚會，開門見到女子走錯房間，竟獸性大發，將她強行拖入室內逼她喝酒，並對她輪流性侵。女子直到凌晨3、4點才趁機逃出房間，邊尖叫邊跑到附近的維丹特納加警局報案。

警方接獲報案後立即展開行動，調閱飯店監視器畫面蒐證，並在3小時內將3名嫌犯全數逮捕。警方表示，案件性質嚴重，後續將依法嚴辦，以維護被害人權益與社會安全。

