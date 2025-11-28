妙齡女砸錢12.4萬整形 遭護理師誤剪耳垂！淚崩：變桃子屁股

大陸有一名女子花費2.8萬元整形，卻遭護理師不小心剪掉一段耳垂，她崩潰形容耳朵末端變「桃子屁股」。（示意圖非當事人／photoAC）

現代社會醫美盛行，有不少人願意花錢變美，卻也發生不少糾紛，最近大陸河南一名杜姓女子花費人民幣2.8萬元（約新台幣12.4萬元）到醫美診所進行整形手術，未料在全身麻醉的過程中，被護理師剪紗布時「誤剪耳垂」導致受傷；杜女看到傷口像「桃子屁股」，相當崩潰，要求負責診方負責。

綜合陸媒報導，來自河南鄭州的杜姓女子不久前決定花錢整形，向醫美診所付了人民幣2.8萬元（約新台幣12.4萬元）後進行手術。但杜女原本充滿期待踏入手術室，醒來後卻被告知耳垂受傷，傷口還縫了三針；她問了才知道護理師拆紗布時誤剪她的耳垂，她崩潰直呼，「我是來變美的，不是來玩命的」並質疑醫美診所管理失當，形容耳垂宛如桃子屁股。

對此，涉事醫美診所出面回應，強調事發第一時間已將造成失誤的護士開除；業者表示，杜女的耳垂屬「擦傷」，並非像她所說「少一塊肉」，而縫針則是醫師為了避免日後留下疤痕而採取的處理方式。醫美診所也稱，手術室全程皆有監控紀錄，可以證明並非蓄意或重大疏失。

醫美診所進一步指出，事發後一直與當事人保持溝通，也積極提出解決方案，目前雙方已達成初步協議，後續將再協商補償與處理方式。

