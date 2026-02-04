妙齡女纏人夫「滾床」討錢花 還嗆正宮：當小三很幸福

一名人妻覺得丈夫行為詭異展開調查，發現他竟與一名23歲年輕女子發展婚外情，親自和小三對質時，對方竟口出狂言「當小三很幸福」。（示意圖／Pixabay）





一名人妻覺得丈夫行為詭異展開調查，發現他竟與一名23歲年輕女子發展婚外情，親自和小三對質時，對方竟口出狂言「當小三很幸福」氣得人妻提告，經審法院判決小三須賠償8萬元精神撫慰金。

不當婚外情

根據判決書指出，人妻與丈夫結婚6年後，於2024年10月發現丈夫與小三之間的親密對話，隨即找上對方對質，三方處理這段關係期間，小三坦承自己年輕愛玩，並說這段婚外情算是一場交易，直言「我有欠債，我承認我就是要拿錢，既然我要錢總得給一點『東西』吧」，且在事情曝光後，小三仍向人妻索討男方先前承諾的10萬元，表示「該給的還是要給」，甚至還說「當小三很幸福」。

更離譜的是，兩人被揭穿後仍未悔改，一直到2025年4月仍有往來，對此人妻精神備受打擊，於同年7月與丈夫離婚，並對小三提起訴訟，要求賠償20萬元精神撫慰金。

法院判決

法院審理時，小三辯稱，是在人妻上門對質才得知男方已婚，之後即未再聯絡，並指對方未能提出兩人親密影像，無法證明她有不當行為，不過法官檢視人妻提出證據，得知小三曾說過「當小三很幸福」，顯見確有逾越一般男女交往分際的行為，且在事情曝光後仍持續往來，判其須賠償人妻8萬元精神撫慰金，全案可上訴。

