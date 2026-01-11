妙齡女耳朵悶塞「一檢查驚見長出香菇」 醫：棉花棒害的！

宥苗診所院長黃士倫日前在臉書粉專「黑倫醫師x健康資詢」分享一起病例，一名有挖耳朵習慣的年輕女性患者，因雙耳極度悶塞、搔癢等不適症狀就醫，經耳內視鏡檢查發現，兩側耳道內竟長滿毛茸茸類似香菇的物體，確診為耳黴，也就是耳朵長黴菌。

黃士倫指出，該名女子半年前曾因外耳道發炎前來就診，當時經過數次治療後已痊癒，但之後就未再回診追蹤。此次回診時，他為女子安排耳內視鏡檢查，結果令人震驚，兩個耳朵裡面都長滿了黴菌，已為其安排相關治療。

廣告 廣告

黃士倫表示，許多人洗澡後會使用棉花棒挖耳朵，享受那種說不出來的快感，但這其實是NG行為。他對於有挖耳朵習慣的病患都會再三叮嚀「耳朵別亂挖、不挖耳朵沒事、沒事別挖耳朵」，因為經常自行挖耳朵可能造成外耳道發炎、意外耳膜破裂出血、耳朵長黴、耳膿瘍等問題，嚴重時甚至可能影響聽力。

許多人洗澡後會使用棉花棒挖耳朵，享受那種說不出來的快感，但這其實是NG行為。 （示意圖／Pixabay）

該篇貼文引發網友熱烈討論，有網友詢問不挖耳朵要如何知道耳內剩下多少耳垢。黃士倫回覆建議應找專業醫師，固定每半年清理一次耳垢，平時自己不要挖耳朵。另有網友詢問洗澡時是否可清洗耳朵，黃士倫則回應，耳後、外耳廓可以清洗，但不要特別清潔耳道內，洗澡後把頭傾斜一邊，甩掉耳朵裡的水，耳外用毛巾擦乾即可。

延伸閱讀

助理費案時機、程序罕見 林岱樺曝：有人要我退場

影/「阿伯叫不起來」台中6歲女童機警報案 救了媽男友一命

賴清德靠AIT施壓韓國瑜？ 吳宗憲痛批：綁架在野黨