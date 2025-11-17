妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 豐原醫院跨科聯手修復面容
台中從事行銷工作的28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變，竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送往衛生福利部豐原醫院急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，也恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重甚至需手術清創。
豐原醫院外科醫師陳明澤指出，患者抵達急診時，右臉頰外側約4公分長、深達肌層的撕裂傷，伴隨皮膚缺損與犬齒穿透痕，傷口邊緣不整，團隊立即啟動急救流程，進行大量沖洗、清創、去除壞死汙染組織、局部止血、靜脈抗生素預防感染及施打破傷風疫苗，考量傷口深度與臉部張力特性，採用美容縫合法重建形態。
陳明澤醫師進一步表示，為加速組織修復，採用「PRP（自體血小板血漿）增生療法」，利用濃縮血小板中的生長因子促進傷口癒合。陳明澤醫師解釋，PRP能刺激細胞增生與膠原蛋白再生，提升修復速度，是咬傷重建的重要輔助方式，患者後續亦接受高壓氧治療，促進組織氧合，有效減少腫脹、疼痛與感染機率。
皮膚科主任吳育欣表示，臉部咬傷後常留下嚴重的不規則疤痕及色素沉澱，因此術後治療同樣關鍵，並建議越早介入越好，此次為患者安排肉毒桿菌素注射及雷射治療，並搭配使用抗疤凝膠。吳育欣進一步說明，肉毒桿菌素可降低受傷後局部皮膚張力，避免傷口張力過大導致疤痕惡化；雷射治療則可破壞疤痕組織、刺激正常膠原蛋白再生，達到修飾並減少疤痕組織產生效果，目前患者皮膚再生情況良好，僅需定期追蹤。
外科陳明澤醫師再次呼籲，臉部、手部、生殖器等高風險部位遭狗咬，一定要立即就醫，並於黃金6小時內完成清創、給藥與評估縫合，可大幅降低感染風險並保留外觀功能。
