妙齡女被51歲男按摩師襲臀、摸下體 店家的補償讓她崩潰

廣東一名女子在網上爆料稱，自己日前在當地一家按摩店遭按摩技師猥褻，希望大家對該按摩店避雷。女子稱，該名男技師趁她脫掉衣服，用手摸她的下體和臀部，她嚇得大叫並報警，警方查出該名51歲男技師3年前就曾涉猥褻罪。女子事後找店家討公道時，老闆稱該男才剛上班2天，不知他有前科，他們也是受害者，稱可以提供「後續免費到店按摩」補償她，讓女子傻眼怒回：「我還敢來嗎？」。

據大風新聞報導，根據公安天河分局出具的「行政處罰決定書」顯示，該名女子指控屬實，違法行為人劉某，51歲，2023年曾因猥褻被公安海珠分局處以行政拘留5日處罰。

據決定書，此案發生在2026年1月29日晚6時許，劉某在廣州市天河區天河路某推拿店，趁為被侵害人按摩之機，用手摸對方下體及臀部，後被公安機關當場抓獲。決定給予劉某行政拘留7日的行政處罰。

當事女子表示，在報案確定劉某犯罪紀錄後，她找到該按摩店進行協商、討說法，店家稱「給到後續免費到店按摩」，這讓她既崩潰又氣憤：「想要讓我回來想起被猥褻的事嗎？」，並稱截至2月1日，老闆始終沒有出面解決此事」。

2月4日，涉事推拿店工作人員表示，此事屬實，店長正在處置。涉事員工劉某是剛招來的，還在試工期，上班僅兩天，第三天就被警方帶走了。被猥褻的是一名年齡20多歲的女性顧客，事發後，曾來店內討說法，由店長接待處置。

據悉，該推拿店是某健康集團旗下品牌的門店，集團簽約門店超過3000家，覆蓋200座以上城市。

