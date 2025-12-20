妙齡女「狂吃麻油、薑母」卻冒痘上火 中醫師提醒「補冬」先看體質

【健康醫療網／記者陳靖安報導】冬至將近，不少民眾依循節令傳統來進補養生，但對現代人來說，進補並非多多益善，當心因為自身體質不合而「補過頭」出問題！一名35歲的陳小姐，日前因臉部痘痘暴增、皮膚發炎與口乾舌燥，求助台北慈濟醫院中醫部廖振凱中醫師。醫師一問診才發現，這名陳小姐本身屬實熱體質，在季節轉涼之際，太頻繁食用麻油雞、薑母鴨等補湯，反而導致身體上火，出現不適。經過中醫的以清熱解毒藥物調理，並調整飲食內容才獲改善。中醫提醒，民眾進補前務必辨清自身體質，避免盲目進補而「補過頭」

體質不合硬進補 麻油薑母反助火氣爆痘上身

廖振凱醫師指出，中醫講求「辨證施補」，針對不同體質，補法自然不同。這名出現「上火」症狀，過去長期在中醫門診調養身體，近期因臉部痘痘明顯增多，並伴隨口乾舌燥等「上火」症狀，一問診才知道， 體內火氣偏旺的陳小姐，因頻繁食用麻油、薑母等溫補湯品，助長體內燥熱，進補不成反「吃」出問題。

怕冷、怕熱差很大 中醫解析虛寒與實熱進補關鍵

廖振凱醫師解釋，每個人的體質不同，以中醫臨床常見的虛寒與實熱體質為例，虛寒體質者多半怕冷、精神易疲倦、食慾不振，較適合以肉桂、乾薑等溫補食材，或十全大補湯等溫陽散寒的方式，促進循環、改善畏寒症狀；相反地，實熱體質者多怕熱，易出現面紅、口乾、煩躁與冒痘現象，通常不建議額外進補，若想調養，應選擇白木耳、百合等滋陰平衡的食材。

補錯恐亂病情 慢性病、孕婦與感冒族群要小心

廖振凱醫師也提醒，錯誤進補不僅可能引發上火、失眠或便祕，對感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群或孕婦而言，更可能影響病情與身體控制，必須格外謹慎。

至於還在發育階段的兒童，同樣不宜盲目進補，因為對還在成長的孩子來說，規律作息與均衡飲食，遠比補品更重要，不必過度依賴進補。

進補不適別硬撐 中醫「望聞問切」對症調理

若民眾因進補不當而出現身體不適，廖振凱醫師提到，中醫會透過「望聞問切」辨識病因。例如因燥熱而冒痘、口乾，會以清熱藥材調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主。

廖振凱醫師呼籲，進補不必盲從節氣習俗，若有疑問，應諮詢專業中醫師評估體質，才能真正達到養生目的。而若真有進補需求，性味平和溫潤、適合多數民眾的「四神湯」，就已經是不錯的冬季安心保養的食療選擇。

