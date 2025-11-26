妙齡女「173叫車」叫車慘遭性侵！惡狼司機辯「想看月亮刺青」遭判8年

記者莊淇鈞／新北報導

計程車司機性侵妙齡女遭新北地院判8年。（圖／資料照，記者莊淇鈞攝影）

1名妙齡女在2024年5月22日下午3時，透過「173叫車」APP，找到計程車司機男子林德榮載送回新北市三重區住所，但林德榮卻把女子載到環河南路河堤旁，跑到後座藉口看妙齡女刺青，妙齡女雖以「這樣不好」等語表達拒絕，但仍被林男強拍裸照後，還脫掉衣裙指侵等，犯後又否認犯行，反告女方詐欺。新北地方法院考量林德榮利用駕駛計程車犯案，對公眾社會危害性甚鉅，所為應嚴予非難，犯後又否認犯行，甚至對女子提告詐欺，重判林德榮8年徒刑。可上訴。

判決指出，林德榮當天下午3時24分，透過173叫車APP在中永和地區接到女子後原本應前往新北市三重區女子的住所，途中卻突然開口說「妳的胸型很不錯」，還開始談起自己的性經驗，隨後碎念「要找一個沒有人、沒有監視器拍到的地方」，在下午3時50分將車開到環河南路河堤旁。

接著林德榮從駕駛座挪到後座，藉口想看妙齡女身體上的刺青，礙於身處林德榮的密閉車內空間，孤立無助、驚恐不已，只能以「這樣不好」、「這樣我很為難」、「我要趕快回家」反抗未果，林男強行解開妙齡女衣裙，還拿手機拍女子胸部、陰部，並猥褻、指侵妙齡女得逞。

審理時，林德榮只承認有摸妙齡女並以手指性交，但不僅否認強脫其衣物，還辯稱是其同意、要以此抵付車資，更反告詐欺及誣告，但因妙齡女證稱林德榮在車途先稱「你的胸型很不錯」，還提到性經驗，又說想看胸口刺青圖案，女子只好解開一顆扣子露出月亮圖案後，口述下面圖案，林德榮卻突然碎念要找一個沒有人、沒有監視器拍到的地方，女子預料會發生什麼事，因不敢激怒他沒有動作，也不回應林德榮的性侵，林德榮好像因此自討無趣、說不為難你了就回去駕駛座開車。

合議庭認為，女子案發時是第一次見到林德榮，先前兩人並無仇怨或金錢糾紛，女子也在案發後向朋友提到此事，並向叫車平台反應，卻得到無法越權處理的回應後，才在朋友鼓勵嚇到警局報案，加上車資僅有300多元，在提告錢林德榮也沒有因為車資的事情跟女子聯繫或爭執，林德榮也自己證實女子告他之後他才提告詐欺，認定女子不會因此誣陷林德榮。

林德榮為逞一己私慾，藉著開計程車的機會無視女子反對性侵她，還拍攝私密照片，嚴重侵害女子自主權與性隱私，對女子身心造成難以抹滅影響，為社會道德所難容，且對公眾社會危害性甚鉅，所為應嚴予非難，考量林德榮犯後不僅否認犯行，甚至對女子提告詐欺，未有悛悔之意，依加重強制性交罪處8年徒刑。可上訴。

「173叫車」是指透過「173一起省叫車App」叫計程車，該平台特色是提供多樣的計程車叫車優惠，例如7折、8折、85折、9折等，並以「搭得越遠省越多」為訴求。

三重警分局提醒，若不幸遭遇性侵害，請立即撥打 110 報案，並保留證據、不清洗身體，儘速就醫；後續可再撥打 113 保護專線，由社工或員警提供協助與陪同。警方及社福機構將全力提供關懷與協助。

