妙齡子女子出國前感冒 櫃檯狂吐遭拒登機

好醫師新聞網記者邱秉維／桃園報導

圖：醫師提醒出國前應注意身體健康，避免在國外就醫不便影響病情／聯新醫院提供

農曆春節將至，將迎來一波出國旅遊潮，這時候健康狀況可能會成為關鍵；在一名年僅20多歲的年輕粉領族，為了不錯過公司員工旅遊，雖然已經感冒卻仍連續熬夜加班，一直到出發當天卻在報到櫃檯狂吐，經通報機場醫療單位，最後無法取得適航證明，行程遭到取消。

該名女子因自認年輕底子好，未將感冒症狀放在心上，在機場辦理登機手續時，突然嘔吐不止、暈眩寒顫且合併發燒、肌肉痛等症狀，隨即通報聯新國際醫院機場醫療中心。

廣告 廣告

徐丕醫師診察後，認為症狀已超出一般感冒範圍，高度懷疑為流感感染，且有惡化為重症的可能，強烈建議立即就醫治療，不得不取消旅程。徐丕指出旅遊旺季期間，類似「硬撐搭機」的情況並不少見，但在旅途中如頻繁轉機、語言不通、天候難料、進食狀況不佳等狀況恐加速體力流失，恐讓輕微的症狀迅速惡化，民眾不可不慎。

以臨床判斷來看，一般感冒多以打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽或喉嚨痛等局部上呼吸道症狀為主，發燒並不常見；但若合併發燒、肌肉痠痛、嘔吐與高度疲倦，且未接種當年度流感疫苗，就必須警覺可能是流感。徐丕表示若未妥善治療，恐引發中耳炎、鼻竇炎、支氣管炎甚至肺炎，嚴重時還可能波及心臟與神經系統，導致心肌炎、心包膜炎或腦炎，造成長期失能甚至危及生命。

徐丕提醒未滿5歲嬰幼兒、65歲以上長者、安養或長照機構住民，以及血糖控制不佳的糖尿病患者、重度肥胖者、慢性肺病（含氣喘）、長期洗腎者、免疫功能不全者，或近期曾有中風、心肌梗塞等心腦血管疾病史者，皆屬流感與感冒併發重症的高風險族群，搭機前更應審慎評估。

此外，航空器巡航時因艙壓降低，空氣與血液中的氧氣含量同步下降，機艙濕度僅約10%至20%，遠低於臺灣常見的70%以上環境濕度。此時若耳、鼻竇感染或發炎，可能因耳咽管狹窄或阻塞造成持續性耳痛，甚至造成耳膜創傷。

為避免空中突發醫療事件，航空公司多會要求高風險旅客出示「適航證明」。徐丕強調這並非形式審查，而是確認旅客是否能安全完成飛行。醫師通常會評估意識與判斷能力、心肺功能、是否有出血徵象，以及近期是否接受手術等因素。若出現異常，原則上會建議取消行程並先就醫檢查治療。

若雖有輕微感冒症狀但仍須搭機時，徐丕建議成人可在上機前，使用緩解鼻塞和黏膜腫脹的藥物或鼻噴劑，減少耳痛或耳鳴。嬰幼兒因耳咽管尚未成熟，更容易不舒服，家長可在起降時餵食或給予奶嘴、糖果，透過吞嚥與吸吮平衡壓力。同時航程中應適度補充水分，搭配含電解質飲品；每2至3小時起身活動或在座位上做腳踝旋轉、墊腳尖等動作，降低血栓風險，全程佩戴口罩、注意手部衛生，減少病毒傳播。

「感冒不一定完全不能搭機、搭車、搭船，但身體已經亮紅燈時，絕對不能裝沒看見。」徐丕提醒出國前應提升身體免疫力防止感冒，出國前一晚更要避免熬夜與飲酒、攝取過量咖啡因，讓身體有足夠的修復時間。別讓一趟期待已久的假期，因輕忽身體警報而變調成驚險的海外醫療之旅。唯有做好萬全準備、健康出發，才能平安抵達，盡興而歸。