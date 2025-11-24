妝化得真好，差點沒認出你⸺7種必須遠離的「偽讚美」，陰陽怪氣和這類話最消耗！

【文／Beauty美人圈．Jessie】



你有沒有遇過一種讚美，明明是在誇你，卻又覺得好像有那裡不對勁？比如你今天用心打扮赴約，對方說：「你今天的妝化得好好，差點沒認出你耶！」這種陰陽怪氣的讚美真的讓人開心不起來！小編整理出7種必須遠離的「偽讚美」，表面上看起來像在稱讚你，實際上其實藏有批評或框架你行為的意味，有時候比明目張膽的批評更危險！

陰陽怪氣型的讚美真的超常遇到 圖片來源：《浪漫匿名者》

7種必須遠離的「偽讚美」：比較型

「你比某某好多了，他能力真的太差」、「你真的是這次的新人中最懂事的」⸺這種讚美建立在比較基礎上，藉由誇獎你、讚美你來貶低其他人，表面上拉近距離，實際上是操控人際秩序的手段，它鼓勵「優越感」而非「真誠欣賞」，製造分化與競爭。短期內你可能會覺得被重視，但長期會陷入被比較的焦慮中，而當別人被拿來當負面參照時，也可能因此對你產生敵意，對我們的人際關係帶來非常嚴重的影響！

這種讚美建立在比較基礎上，藉由誇獎你、讚美你來貶低其他人 圖片來源：《浪漫匿名者》

7種必須遠離的「偽讚美」：貶中帶誇型

這種類型的讚美乍聽之下是正向的，可實際上卻夾雜條件、假設或隱性貶低，對方透過「但」、「以⋯⋯來說」、「雖然」等轉折詞，把讚美和貶義包在一起，讓我們很難在第一時間就聽出話裡的嘲諷！比如「以你這種學歷來說，你真的很厲害耶」、「雖然你不是典型美女，但蠻有氣質的」等等，這種包裝成讚美的偏見會讓你覺得好像被誇了，又好像沒有，心裡像長了一根刺一樣不舒服。

這種類型的讚美乍聽之下是正向的，可實際上卻夾雜條件、假設或隱性貶低 圖片來源：《愛過之後來臨的》

7種必須遠離的「偽讚美」：身份綁定型

身份綁定型讚美已經悄悄潛入我們的日常生活中了！仔細回想，你是不是曾經聽過別人對你說：「你身為媽媽，能照顧孩子又把家裡打掃得這麼乾淨，真的很有媽媽的樣子」、「你是女生，這麼懂事乖巧又懂得照顧別人，真的很棒」等等，對方把讚美建立在角色責任而非個人選擇上，強調「因為你是誰，所以應該怎樣」，聽起來像認可，但本質是角色期望，久而久之我們很容易用這種身分綁定將自己框架住。

對方把讚美建立在角色責任而非個人選擇上 圖片來源：《餘命十年》

7種必須遠離的「偽讚美」：投射型

「你就是那種不會跟人計較、什麼都願意幫忙的好人」、「我就喜歡你這種安靜、不愛爭的女生」⸺這種投射型的讚美根本不是讚美，而是對方在投射自己的價值觀到你身上！這種「偽讚美」會讓你覺得好像必須維持某種形象才會被喜歡，久而久之被困在他人期待中，不敢展現真實的自己。一旦違背那個形象，可能就會讓對方失望，我們則會陷入被動取悅的循環。

這種「偽讚美」會讓你覺得好像必須維持某種形象才會被喜歡 圖片來源：《Eye Love You》

7種必須遠離的「偽讚美」：居高臨下型

居高臨下型的讚美實在是超容易讓人不爽！例如你某個專案順利完成，同事突然靠過來說：「這次終於有點進步了，不錯喔」、「這樣的表現對你來說已經很好了」，這種帶有「我在上、你在下」的語氣即使是想要真心誇獎，也會讓人忍不住想翻白眼！而如果這種居高臨下型的讚美是出現在主管、或其他職位階層比你高的人身上，長期下來也會給我們一種「我還不夠好」的想法中，甚至會開始依賴對方的評價來獲得安全感。

居高臨下型的讚美實在是超容易讓人不爽 圖片來源：《社內處刑人》

7種必須遠離的「偽讚美」：操控型

「你一向最懂事，我就知道你會幫我」、「你這麼細心的人，這次一定也可以幫我把這件事做好」、「你總是那麼善解人意，我相信你一定會理解我的想法」⸺這種讚美並不是單純表達欣賞，而是帶著「期待回報」的目的，對方透過誇獎讓你覺得自己被需要、被信任，進而順從他想要的事情。它利用「讚美」包裝要求，讓人誤以為是被信任、被肯定，卻在不知不覺中為他人承擔責任、滿足期待。

對方透過誇獎讓你覺得自己被需要、被信任，進而順從他想要的事情 圖片來源：《被買的男人》

請記得，真正的讚美應該讓人感到自由與被尊重，而不是被利用的壓力感。懂得說「不」，才是真正的成熟與自我照顧。



