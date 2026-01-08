妝容髮型大改「變好看了」反被酸整形！女星挨罵20年嘆：大概要寫到你想死

前香港女子團體Cookies成員傅寶誼（原名傅穎）近日罕見在社群平台發表千字長文，首度回應纏繞她長達20年的整形傳言。她以「你變好看了，別人不舒服了」為題，細訴這段漫長歷程，並親自解釋形象大轉變的真實原因。

傅寶誼在文中回憶，大約20年前，她的事業陷入低潮期，沉寂了一段時間，公司同事明確向她表示「不知道如何打造妳」。為了把握那可能僅剩的最後一次出專輯機會，她下定決心徹底改變，「我改變了髮色髮型，改變了妝容，啟動了一次破釜沈舟的自救模式。」

廣告 廣告

傅寶誼當年為了拯救事業，大改造型風格，變成日系美女。（圖片來源：IG theresafu.bo）

改變初期，外界的反應還算正面，但沒過多久，媒體報導的風向就完全改變了，「開始大肆渲染我整容，報導排山倒海而來。」傅寶誼特別提到，那時候的香港「連Botox都還沒盛行」，但她臉上的所謂「缺陷」，卻突然被媒體形容為「開刀的口子」。當時她被勸告盡量不要回應負面新聞，只能將委屈藏在心裡，自己消化。

然而，這股風潮一刮就是20年。傅寶誼沉痛地寫下這20年來的感受：「20年，不間斷的整容報導，從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死裡寫。沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你天天整、月月整、年年整。」一次兩次的報導或許不痛不癢，但當同樣的標籤被寫了上百次、上千次之後，便再也沒有人會去懷疑事情的真偽，因為這個印象已經深深印在人們的腦海裡。

除了媒體的質疑，網友的酸言酸語也令她難受。傅寶誼無奈表示，現在的指控方式已經演變成「用X光眼睛看到你填充了蘋果肌，用意念摸到你的臉，說僵硬了」，明明沒有證據的事情，網友憑感覺就認定有這回事。她強調，在那個「只靠化妝的年代」，如果靠自己的化妝技術就能達到效果，「又何需跟風動刀？」

傅寶誼坦言曾經歷容貌焦慮，但現在已經變得豁達。（圖片來源：IG theresafu.bo）

傅寶誼坦言，在30歲那年確實經歷過容貌焦慮和年齡焦慮，但過了30歲後，就感覺自己「又重生了」。在經歷許多風雨後，她一度把自己藏起來，思考自己一路走來究竟在追求什麼、介意什麼，不過現在已經學會坦蕩面對，也不介意素顏示人，「不工作時，就算醜出天際，我也無任何羞愧感。」

傅寶誼勉勵大家：「每個人都有自己獨特的美，不只外表。別因惡口，熄滅了自身的光芒。」她建議，不要以批評他人作為取悅自己的方式，而是應該「為了悅己，專注於自己」。她認為這個世界有太多聲音，如果無法學會獨處，就很難聽到內心最真實的聲音，「把時間留給自己，把自己養好，專注於自己的成長，除了會變好看，還會變得更舒服。」最後更自信表示：「一個人的樣子能二十年不變，是一種天賜；可一個人能天天不同樣，是一種技能。｣

傅寶誼在2002年以Cookies成員身份出道，初期以鄰家女孩形象示人，內雙眼皮是她的標誌之一。約20年前，她轉變為日系風格，染上金色長髮並化上濃妝，形象與出道初期有顯著差異，也因此開啟了長達二十年的整形傳聞。

延伸閱讀

小薰36歲「珍奶、炸物照吃」仍瘦一大圈！曝維持身材秘訣：減肥就是最好的整形

戚薇自爆醫美翻車！肉毒打太多「眉眼僵硬上吊」畫面驚悚 工作人員尷尬：這能播嗎？