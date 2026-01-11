妤果生技攜手米珈勒協會偏鄉送暖 讓愛走進700戶家門

記者鍾和風/高雄報導

霸王級寒流襲台，也澆不熄送熾熱的愛心！連續6年赴偏鄉關懷弱勢家戶的妤果生技，今年攜手南化區公所與米迦勒社會福利協會，將愛心物資親自送往台南左鎮、南化的弱勢家戶，迄今累積已有超過700個家庭受惠。

妤果生技攜手米珈勒協會偏鄉送暖，讓愛走進700戶家門。(圖/米珈勒協會提供)

「捐錢很容易，親自送愛更有意義！」妤果生技執行長王宗慶表示，做公益不只是金錢的付出，更重要的是人與人之間的陪伴。因此公司不僅長期捐助照顧失依貧苦個案的「觀心園」，以及捐贈消防局茂林分隊救護車外，每年更動員所有員工與代理商赴偏鄉送暖，帶領大家親自走進社區、走進家戶，看見社會角落真正的需要，告訴他們：「有人記得你」，讓愛在偏鄉土地上蔓延生根。

家住左鎮半山腰上、今年93歲的謝阿公與91歲的阿嬤相依為命，由於四個兒子均已離世，兩位老人家行動不便，只能在小小的土地上種菜自給自足。今日前往探視時，阿嬤感動地笑著說：「孫子們不常回來，這些自己種的菜，不嫌棄的話帶回去幫忙吃。」言語中透露出他們最深的渴望——有人來看他們。

米迦勒社會福利協會執行長時令瑤感謝妤果生技熱心公益。她指出，因為自己也住在高雄偏鄉，更能感同身受！如果有一天老了，最希望的不是收到物資，而是能有人常常來關心聊天。因此協會致力投入偏鄉關懷訪視，希望透過實際行動能感染更多人。本次採購物資也特別選用身障團體製作的商品，讓一份愛心同時支持身障者的努力與弱勢家庭的生活。