妤果生技股份有限公司熱心公益 捐贈救護車一輛

妤果生技股份有限公司廿五日捐贈高市府救護車一輛，由高市府消防局主任秘書劉一娟代表受贈，並回贈感謝狀，致上深深謝意。(見圖)

消防局今(廿六)日說明，救護車是救人的第一道防線，尤其是發生重大災害時，同時間需要眾多救護車載送傷者就醫，消防救護車因出勤頻繁致耗損率高，必需持續汰舊換新，而高市府預算經費有限，有賴社會各界的善行義舉來彌補行政資源的不足；消防局也期盼藉此達到拋磚引玉之效果，吸引更多熱心企業、團體共襄盛舉，強化到院前緊急醫療救護功能，共同努力建構高雄成為安全、快樂、宜居的城市。

妤果生技執行長王宗慶表示，妤果創立於二○一八年，堅持在地生產天然植粹的保健品及保養品，獲消費者好評；公司秉持「取之社會，用之社會」理念，長期投入公益關懷，不僅每年舉辦寒冬送暖活動，親赴甲仙、六龜、杉林、茂林等偏鄉關懷弱勢家戶，更積極參與醫療與公共安全等公益活動。這次得知茂林分隊救護車使用九年多、已達報廢年限，且零件老舊、維修頻繁，因偏鄉曝光率低、不易覓得捐贈者，因此決定做第一線救護人員及偏鄉民眾最暖後盾。

消防局表示，受贈的救護車將配置於茂林消防分隊使用，該輛救護車內部空間寬敞且配置救護車用抗震生理監視儀、攜帶型氣動式自動甦醒器、血氧濃度分析儀、血糖機及聲門上呼吸道(SGA)等高端醫療器材，更增設「次音頻喇叭」與高亮度LED燈及車身兩側使用黃、紅色相間「巴騰堡格紋反光標識」全車反光條等各項主、被動安全設備，讓第一線救護人員更安心執行救護勤務，提供民眾優質、專業的救護服務，消防局所有同仁會更努力堅守崗位，守護民眾生命財產安全。