妥善照顧在地長者 天主教主顧修女會「奇蹟新家園」落成

《圖說》新北市泰山奇蹟新家園日間照顧中心舉辦落成剪綵典禮合影。〈衛生局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市泰山奇蹟新家園日間照顧中心今〈4〉日舉辦落成剪綵典禮，擴充在地服務量能。全新建物完成，整體環境提升且服務品質更好，服務人數擴充至86人，可提供日間照顧及多元長照服務，強化社區照顧支持，提升長者照顧可近性，促進長者於熟悉社區中安心生活。

市長侯友宜表示，新北市65歲以上長者人數已超過80萬人，未來仍將持續成長，如何讓長者在熟悉的社區中獲得妥善照顧，是社會共同面對的重要課題。市府樂見民間單位長期深耕在地，投入長照服務體系，透過專業與用心，提供長者與家庭多元且貼近需求的照顧選擇，成為社區中重要的支持力量。

《圖說》新北市泰山奇蹟新家園日間照顧中心落成，侯友宜市長致贈「恩澤社會」匾額，左一民政局副局長莊茂坤、左二社會局長李美珍、左三衛生局長陳潤秋、右一泰山區長林俊宏。〈衛生局提供〉

另外，更特別感謝主顧修女會美國總會長Sister Dawn Tomaszewski親自到新北關懷日照中心及參加剪綵，期待未來主顧修女會能持續與市府攜手合作，共同守護長者健康福祉。

衛生局長陳潤秋指出，新北市已設立126家日照中心服務型態多元，涵蓋各行政區，提供失能及失智長者日間照顧服務。透過持續擴充服務量能與據點布建，讓長照服務更加可近，減輕家庭照顧負擔，也讓長者能在熟悉的生活環境中安心生活。

《圖說》侯友宜市長與民眾。〈衛生局提供〉

高齡長期照顧處長林惠萍表示，奇蹟之家投入資源，將原先較老舊擁擠的日間照顧中心擴建改造，提供市民有感的服務，並同步擴大使用空間，除日間照顧外，亦提供居家服務、社區照顧關懷據點、短照服務、送餐服務、喘息服務及特色照顧服務等，透過整合在地資源，逐步建構完善的社區照顧網絡。