妥瑞氏症 不自主反覆抽動

妥瑞氏症是一種好發於兒童與青少年的疾病，屬於一種神經發展障礙，開業中醫師賴睿昕表示，患者常見不自主、反覆出現動作型或聲音型抽動，常見動作型抽動包括眨眼、聳肩、甩頭、扭動身體等，聲音型抽動則可能出現清喉嚨、咳嗽、發出怪聲，甚至不自覺說出不合時宜語句，老一輩常會誤以為「囝仔中邪」！

此外，患者發病之後，症狀往往在情緒緊張、壓力增加、疲勞或睡眠不足時加重，讓孩子在學習與人際互動上承受不小的心理壓力。

賴睿昕指出，臨床觀察顯示，妥瑞氏症多在兒童早期出現症狀，部分患者青春期後逐漸緩解，甚至自然消失不見，但仍有相當比例的孩子，成長過程長期受到抽動困擾。抽動不僅影響專注力與學習表現，也可能造成同儕產生誤解，進而影響自信心與情緒穩定。

賴睿昕醫師進一步指出，治療妥瑞氏症不應只著眼於「壓制抽動」，而應從神經調節、情緒穩定及體質改善多方面著手，協助孩子建立長期穩定身心狀態。傳統中醫強調整體觀，特別重視情志與臟腑平衡，正好補足現代醫學長期調養不足之處。

中醫認為，妥瑞氏症屬於小兒急驚風、慢驚風等範疇，還與肝風內動、痰熱擾神、情志失調密切相關，急驚風多見於抽動劇烈、來勢急促的患者，常會伴隨煩躁、易怒、睡眠不安等；慢驚風多為抽動持續但幅度較小，患者容易疲倦、專注力不足。臨床上，會依不同體質與誘發因子，搭配中藥調理、針灸療法及生活作息調整，逐步降低抽動頻率與發作強度。