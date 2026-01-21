妨礙移民執法？明州州長、官員收司法部傳票

知情人士透露，聯邦檢察官20日向明尼蘇達官員發出大陪審團傳票，調查他們是否於明尼阿波利斯-聖保羅(Minneapolis-St. Paul)地區的移民執法行動中，妨礙或阻撓執法。

美聯社報導，知情人士聲稱，紀錄上的傳票收件人，包括明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)、州檢察長埃里森(Keith Ellison)、明尼阿波利斯市市長弗雷(Jacob Frey)、明州首府聖保羅市市長賀高麗(Kaohly Her，音譯)以及藍夕郡(Ramsey county)和亨內平郡(Hennepin county)的官員。

廣告 廣告

透露消息的知情人士，並未獲得授權公開討論正在進行的調查，因此在匿名的情況下接受了美聯社(The Associated Press)的採訪。

兩名知情人士16日表示，這些傳票與明州官員是否透過公開聲明，來妨礙移民執法人員的調查有關，並將調查重點放在是否有違反共謀法令的情況。

州長華茲和明尼阿波利斯市市長弗雷都是民主黨人，聲稱這項調查的目的，是在壓制政治反對派的霸凌手段；弗雷的辦公室公開一份傳票，要求為在2月3日展開的大陪審團，提出一連串文件，其中包括「任何可能表明拒絕協助移民官員的記錄」。

聖保羅市的苗族民主黨籍市長王高麗，也承認收到傳票，並表示「這些伎倆嚇不倒她」；市長辦公室則向記者引用了華茲20日的聲明，說川普政府並非在尋求正義，只是在轉移視線。

此外，CNN報導，司法部高層官員向聯邦調查局(FBI)施壓，要求調查明尼蘇達州政治競選獻金情況，並釐清是否有透過公共慈善組織以及老人與身心障礙者照護機構的詐欺手法，使用了非法資金。

根據兩名熟悉內部討論的人士透露，司法部的關注部分源自「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)的一篇報導。該報導聲稱，明州州長華茲、國會議員歐瑪(Ilhan Omar)以及其他州政治人物，曾接受與一宗涉及公共福利與照護服務業者詐欺計畫有關人士所提供的捐款。

聯調局反公共貪腐部門已告知司法部副部長布蘭奇(Blanch)的辦公室，相關調查正在進行，但截至目前，尚未發現競選團隊有任何違規行為的證據。

更多世界日報報導

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」