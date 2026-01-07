妮可基嫚又離婚！結束與齊斯艾本19年婚姻 離婚協議細節曝光

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與歌手齊斯艾本（Keith Urban）被譽為演藝圈中的「黃金夫妻」，然而結婚19年後，去年9月驚傳已婚變分居。根據外媒報導，2人昨（6）日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續。

妮可基嫚與齊斯艾本昨日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續。（圖／翻攝@nicolekidman、@keithurban IG）

妮可基嫚與齊斯艾本於2006年6月結婚，去年9月爆出自去年夏天已經分居，並計劃離婚，原因為雙方面臨「不可調和的分歧」。據悉，齊斯艾本不滿妮可基嫚近年來拍戲尺度越來越大，且每次遭媒體問及此事時，都會沉下臉拒絕回應。而2人專注於各自的事業聚少離多，也是造成離婚的原因之一。2人因此於周二向法院提交協議文件，已正式離婚。

根據外媒「Page Six」取得的法院文件顯示，由於2人每月收入皆超過10萬美元（約新台幣314萬元），雙方均同意放棄所有子女與配偶扶養費的權利，並各自負擔自身法律費用。根據雙方協議，2位分別17歲與15歲的女兒將由妮可基嫚負責扶養（一年306天），齊斯艾本則可以在每隔一個周末與女兒共度時光。

另外，2人決定以雙方協議方式分配所有財產，包括投資、銀行帳戶、家具家電、車輛及個人物品，並各自保有目前持有部分。目前尚不確定兩人是否曾簽署婚前協議。

妮可基嫚與湯姆克魯斯（Tom Cruise）先前有一段長達11年的婚姻。

