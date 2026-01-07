妮可基嫚宣布離婚！結束19年婚姻 早在去年就已分居

妮可基嫚與鄉村天王凱斯厄本正式離婚。（圖：IG）

好萊塢影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村音樂天王凱斯厄本（Keith Urban）這段長達19年的婚姻，近日正式畫下句點。這對曾被外界視為演藝圈模範夫妻的銀色戀人，近年時常傳出感情生變，最終仍無法跨越性格與生活步調的差異，於6日完成離婚手續，結束近20年的婚姻關係。

據了解，兩人早在去年夏天已選擇分居，並於9月以「無法調和的差異」為由向法院遞交離婚訴狀，歷經幾個月法律程序後，於1月6日正式完成所有相關文件。儘管妮可基嫚一開始仍嘗試挽救婚姻，甚至在結婚10週年時曾花費1萬美元（約新台幣32萬元）進行伴侶諮商，但最終仍選擇放手。

另外，根據外媒《Page Six》公開的法院資料顯示，雙方因月收入皆超過10萬美元，已協議互不請求配偶及子女扶養費，法律費用也各自負擔。至於婚變關鍵，除了長期聚少離多之外，也傳出雙方對事業發展與價值觀存在落差。目前兩人財產將依協議分配，各自保留名下資產，是否曾簽署婚前協議仍未對外說明。