妮可基嫚救不回19年婚 心死斷開凱斯厄本

奧斯卡影后妮可基嫚與鄉村歌手凱斯厄本日前完成離婚手續，正式結束19年的婚姻，協議內容跟著曝光，由於兩人月收入都超過10萬美元（約315萬台幣），因此達成不支付扶養費的共識。

兩人去年9月已向法院遞交離婚訴狀，離婚理由為「不可調和的分歧」。據外媒報導，凱斯厄本早在去年夏天就搬離家中，決心分居，但妮可基嫚不願意離婚，曾經嘗試挽回，最終還是心死。而協議內容也提到共同育有的2名女兒，每年將與妮可基嫚同住306天，剩餘的59天則和凱斯厄本相處，每2周會有一次周末團聚。

至於財產分配，他們決定以「雙方協議」方式處理，包含投資、銀行帳戶、車輛及私人財物等，原則上各自保留名下財產。另外，協議也指出，兩人儘管離婚，仍必須維持對家人「充滿愛、穩定、一致且具滋養性的親子關係」，不可以對彼此或對方的家人發表負面言論。