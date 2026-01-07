妮可基嫚救不回19年婚！正式辦妥手續 協議內容曝光

妮可基嫚、凱斯厄本正式離婚。（圖：達志影像）

58歲奧斯卡影后妮可基嫚(Nicole Kidman)與鄉村歌手凱斯厄本(Keith Urban)的19年婚姻出現「無法調和的差異」，去年9月已向法院遞交離婚訴狀；經過3個多月的審理，兩人已於6日完成離婚手續，協議內容跟著曝光。

根據外媒《PEOPLE》取得的資料顯示，妮可基嫚、凱斯厄本的月收入均超過10萬美元（315萬新台幣以上），所以同意放棄所有家人扶養費及配偶贍養費，雙方各自負擔自己的法律費用與相關支出。而共同育有的2位家人，每年將與妮可基嫚同住306天，剩餘的59天換跟凱斯厄本相處，並每兩週一次周末團聚，時間為週六上午10時至週日晚間6時。

協議中亦指出，妮可基嫚、凱斯厄本儘管離婚，仍必須維持對家人「充滿愛、穩定、一致且具滋養性的親子關係」，不可以對彼此或對方的家人發表負面言論，同時鼓勵家人與妮可基嫚或凱斯厄本保持親密關係，自在地生活於雙方的家庭之中。

妮可基嫚、凱斯厄本去年9月就被爆料婚姻觸礁，男方於夏初搬離一家四口的愛巢，決心分居；妮可基嫚不願意離婚，曾經很努力地挽回，姊姊安東妮亞（Antonia）則不斷地鼓勵，成為她的心靈支柱。

經過幾個月的溝通，妮可基嫚逐漸心死，放凱斯厄本自由，去年9月正式遞交離婚訴狀書。去年11月，消息人士爆料雙方的2名家人正逐漸適應在父母之間分配相處時間的新生活模式，整體過程相當平順，並未出現衝突。

妮可基嫚、凱斯厄本2005年在洛杉磯的活動上初識，陷入熱戀後，隔年在雪梨完婚，是演藝圈公認的「模範夫妻」。不過，結婚10周年時，這對夫妻曾傳出不睦，為了修補感情，耗費1萬美金（當時匯率約新台幣32萬）住進美國華盛頓州某家豪華伴侶度假村，希望透過諮商療程能解決問題。想不到9年過後，妮可基嫚、凱斯厄本仍存在無法調和的差異，共同決定離婚。

