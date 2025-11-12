妮可基嫚與珊卓布拉克都驚呆！「巫術指導」竟對導演下咒？
1. 巫術顧問暴走嗆劇組，導演語音信箱竟收到詭異留言！
2. 劇組惹怒巫術顧問遭下咒？開拍前劇組家屬突離世！
3.《超異能快感》續集回歸！妮可、珊卓睽違28年大銀幕合體！
【文／千尋少女】還記得那對被家族詛咒糾纏、魅力十足的魔法姊妹嗎？1998年經典奇幻電影《超異能快感》（Practical Magic），不僅以獨女巫姊妹情感，幕後拍攝竟比劇情更離奇！當年劇組為求逼真，特別找來一位「巫術顧問」，沒想到此舉卻引發了一場駭人的「下咒風波」，連主演妮可基嫚（Nicole Kidman）與珊卓布拉克（Sandra Bullock）都在片場議論不止。
導演格里芬鄧恩（Griffin Dunne）近日接受《浮華世界》訪問中透露，當年為了讓魔法儀式更真實，華納兄弟公司特別聘請一位專業巫術指導。起初合作順利，她也提供許多專業協助。劇組甚至打算邀請她飛往洛杉磯，與兩位主演碰面，還貼心安排高級招待。
沒料到這份禮遇卻被對方視為「敷衍」，她不僅對製片怒吼：「你們休想用一間飯店打發我！」，更提出索討電影3%毛利分紅，還要《超異能快感》周邊食譜書的出版權。更令人不寒而慄的是，她還在導演的語音信箱中留下疑似咒語般的「詭異留言」，並揚言提告片方。
鄧恩立即將錄音交給公司法務部門處理。沒想到法務人員聽到一半就直呼受不了，最後選擇開支票平息事件。雖事後導演強調沒有詛咒這回事，但片場氣氛瞬間壟罩了詭異陰影。更巧合的是，開拍前一名劇組人員年邁父親突然去世，現場開始流傳「是不是巫術作祟？」的耳語。兩位女主角得知後也對這件插曲興致勃勃，在片場成天討論。
《超異能快感》改編自 美國暢銷作家愛麗絲霍夫曼（Alice Hoffman）的同名小說，描述兩名擁有魔力的女巫姊妹背負家族詛咒：凡與她們相愛的男人，都必將死於非命。在一次意外下導致男友身亡後，姐妹開始踏破解詛咒之旅。
雖然電影上映時評價褒貶不一，票房表現也慘淡，卻靠著獨特魅力在家庭錄影帶市場翻紅，憑藉口碑成為影迷心中不朽經典。如今時隔28年，續集正式啟動，妮可基嫚與珊卓布拉克也確定回歸。新作同樣改編自霍夫曼的作品，並找來《蒙上你的眼》導演蘇珊娜比爾（Susanne Bier）執導。今年九月，妮可基嫚在IG上宣布《超異能快感2》殺青，興奮寫下：「感謝所有演員與工作人員帶來的魔法！」電影預計2026年上映。
