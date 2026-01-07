妮可基嫚齊斯艾本分道揚鑣 19年婚姻正式劃句點

（中央社田納西州納希維爾6日綜合外電報導）奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯艾本（Keith Urban）分道揚鑣，結束19年婚姻關係，正式恢復單身。

美聯社報導，美國田納西州納希維爾（Nashville）法官威廉斯（Stephanie J. Williams）今天開庭時，下令解除他們的婚姻關係。

根據法院文件，威廉斯表示兩人就財產分配和子女監護權達成充分協議，因此准予離婚。威廉斯寫道「雙方存在不可調和的分歧」，婚姻難以維持下去。

廣告 廣告

妮可基嫚和齊斯艾本皆未出庭。

他們最早都是在澳洲展開演藝生涯，並持有澳洲及美國雙重國籍。兩人2005年在美國洛杉磯相識，隔年在澳洲雪梨結為連理。

這對娛樂圈最受矚目的明星夫妻經常一起出席紅毯場合。女方去年9月訴請離婚，震驚外界。離婚申請書中稱兩人存在「婚姻困難與不可調和的分歧」。

根據雙方簽署的計畫，妮可基嫚將成為孩子主要監護人，他們預計會繼續住在納希維爾，而且雙方均不需要贍養費，共同財產將近乎平均分配。

妮可基嫚與齊斯艾本育有2名女兒，女方在與影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）的前一段婚姻另領養兩名子女。（編譯：盧映孜）1150107