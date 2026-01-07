妮可基嫚、齊斯艾本 分道揚鑣

妮可基嫚（右）與齊斯艾本（左）正式離婚。 （翻攝自IG）

奧斯卡影后妮可基嫚與鄉村歌手齊斯艾本分道揚鑣，正式恢復單身。美國田納西州納希維爾法官威廉斯當地時間6日開庭時，下令解除他們19年的婚姻關係。

根據法院文件，威廉斯表示2人就財產分配和子女監護權達成充分協議，准予離婚。威廉斯寫道「雙方存在不可調和的分歧」，婚姻難以維持下去。妮可基嫚和齊斯艾本皆未出庭。

他們最早都在澳洲展開演藝生涯，並持有澳洲及美國雙重國籍。2人2005年在美國洛杉磯相識，隔年在澳洲雪梨結為連理，這對娛樂圈最受矚目的明星夫妻經常一起出席紅毯場合。女方去年9月訴請離婚震驚外界。離婚申請書中稱2人存在「婚姻困難與不可調和的分歧」。

根據雙方簽署的計畫，妮可基嫚將成為孩子主要監護人，他們預計會繼續住在納希維爾，而且雙方均不需要贍養費，共同財產將近乎平均分配。

妮可基嫚與齊斯艾本育有2名女兒，女方在與影星湯姆克魯斯的前一段婚姻另領養2名子女。