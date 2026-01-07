妮可基嫚19年婚姻正式劃句點離婚協議曝光 重要權利「雙方皆同意放棄」

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村樂天王齊斯艾本（Keith Urban）在經歷了十九年的婚姻長跑後，已正式達成和解並完成離婚手續。根據一份在1月6日提交給法庭的協議，兩人展現了極大的氣度，雙方皆同意各自負擔其律師費用與法律開支。

兩人月收入皆超過10萬美元（約310萬元新台幣），因此都同意放棄所有撫養費和配偶贍養費的權利，且各自負擔律師費用與法律開支。至於兩人婚姻期間財產分配，都以協議方式處理，像是家具、電器、車輛、銀行帳戶、投資和個人物品，按照雙方都滿意的方式進行分割。

廣告 廣告

雖然離婚訴請原定於1月6日開庭審理，但妮可放棄了親自出庭的權利。事實上，雙方同意友善解決此案，避免了正式的訊問程序。

回顧這段感情的終結，消息最早是在2025年9月傳出。據知情人士透露，妮可與齊斯其實從當年的初夏就已經開始分居生活。在這段艱難的時期，妮可的妹妹安東妮雅成為了她最重要的精神支柱，整個基嫚家族也動員起來互相扶持。儘管最終選擇分開，但據傳妮可起初並不希望走到這一步，她曾為了挽救這段婚姻付出了巨大的努力。

如今兩人雖然各奔東西，但他們在家庭的目標上依然保持高度共識。內部消息指出，目前雙方的關係並沒有任何火藥味，依舊關係融洽。在2026年到來的時刻，妮可在社群平台上分享了一張溫暖的照片，畫面中她面對雪梨的海邊，並留下了展望新的一年的文字，顯示出她已準備好帶著愛與力量邁向新的人生階段。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導