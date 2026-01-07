妮可基嫚19年婚姻正式劃句點離婚協議曝光 重要權利「雙方皆同意放棄」
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村樂天王齊斯艾本（Keith Urban）在經歷了十九年的婚姻長跑後，已正式達成和解並完成離婚手續。根據一份在1月6日提交給法庭的協議，兩人展現了極大的氣度，雙方皆同意各自負擔其律師費用與法律開支。
兩人月收入皆超過10萬美元（約310萬元新台幣），因此都同意放棄所有撫養費和配偶贍養費的權利，且各自負擔律師費用與法律開支。至於兩人婚姻期間財產分配，都以協議方式處理，像是家具、電器、車輛、銀行帳戶、投資和個人物品，按照雙方都滿意的方式進行分割。
雖然離婚訴請原定於1月6日開庭審理，但妮可放棄了親自出庭的權利。事實上，雙方同意友善解決此案，避免了正式的訊問程序。
回顧這段感情的終結，消息最早是在2025年9月傳出。據知情人士透露，妮可與齊斯其實從當年的初夏就已經開始分居生活。在這段艱難的時期，妮可的妹妹安東妮雅成為了她最重要的精神支柱，整個基嫚家族也動員起來互相扶持。儘管最終選擇分開，但據傳妮可起初並不希望走到這一步，她曾為了挽救這段婚姻付出了巨大的努力。
如今兩人雖然各奔東西，但他們在家庭的目標上依然保持高度共識。內部消息指出，目前雙方的關係並沒有任何火藥味，依舊關係融洽。在2026年到來的時刻，妮可在社群平台上分享了一張溫暖的照片，畫面中她面對雪梨的海邊，並留下了展望新的一年的文字，顯示出她已準備好帶著愛與力量邁向新的人生階段。
其他人也在看
妮可基嫚救不回19年婚！正式辦妥手續 協議內容曝光
58歲奧斯卡影后妮可基嫚(Nicole Kidman)與鄉村歌手凱斯厄本(Keith Urban)的19年婚姻出現「無法調和的差異」，去年9月已向法院遞交離婚訴狀；經過3個多月的審理，兩人已於6日完成離婚手續，協議內容跟著曝光。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
休傑克曼再婚倒數！傳密謀婚禮娶新歡 前妻出招揭婚姻內幕
「金剛狼」休傑克曼（Hugh Jackman）在結束與前妻黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）27年的婚姻後，正全速駛向他人生的第二春。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 1
差49歲「爺孫戀」傳收8088萬分手費 她沒否認…憶謝賢1貼心舉動
爺孫戀的「天價分手費」再度成為新聞焦點。香港資深藝人謝賢，七年前與小49歲的圈外前女友CoCo分手，據傳謝賢大方地給了2000萬港幣（約8088萬台幣）分手費。對此，CoCo近日被問到此事，雖未否認此事，也坦言近年至各國遊覽，且從豐腴身材可以推測出，CoCo的確生活過得相當滋潤。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
49歲王俐人被爆離婚！4年前「老公在廁所求婚」 爭吵、負債拖垮她：分了比較輕鬆
49歲女星王俐人近一年接連遭逢人生低潮，先是因「好心借名」替友人擔任餐廳負責人，意外背上高達500萬元的債務，還遭債主告上法院，如今再傳出婚姻畫下句點。根據《鏡週刊》報導，她其實已在去年底悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束將近4年的婚姻。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 11
遺體有外傷死因成迷！知名女星驚傳驟逝 兒悲痛證實：她身體很好
美國好萊塢演員、健美運動員珍特卡（Jayne Trcka）因演出電影《驚聲尖笑》（Scary Movie）走紅，昨驚傳過世享壽62歲，消息曝光後令影迷與健美界震驚不已。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
妮可基嫚又離婚！結束與齊斯艾本19年婚姻 離婚協議細節曝光
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導奧斯卡影后妮可基嫚（NicoleKidman）與歌手齊斯艾本（KeithUrban）被譽為演藝圈中的「黃金夫妻」，然而結婚19年後，去...FTNN新聞網 ・ 23 分鐘前 ・ 發表留言
羽絨外套怎麼洗？達人曝「１招」乾淨又能快速恢復蓬鬆，不必再花錢送洗
隨著氣溫下降，民眾紛紛翻出羽絨外套禦寒。然而，經過一段時間的穿著後，羽絨衣難免會沾染污漬或產生異味，這時許多人就會選擇送至乾洗店處理。對此，家事達人陳映如近日分享了一套簡單實用的居家清潔方法，讓民眾無食尚玩家 ・ 4 小時前 ・ 1
時尚網紅害墜樓1／助理遵照莫莉指示匯款 被捲走近百萬驚覺被騙慘揹鍋
據友人向本刊透露，引發莫莉遭到詐騙事件的起源，是去年9月她自己申請了米蘭時裝週的秀票，打算自掏腰包去看秀，拍些照片營造時尚形象，於是要求前助理聯繫米蘭當地曾經固定合作的包車司機。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《麻辣鮮師》王俐人傳離婚小7歲尪 親自曝婚姻現況「有離會說」
以《麻辣鮮師》走紅的藝人王俐人，7日被爆出與小7歲的演員老公林琮軒離婚，私下和朋友吐露「分了比較輕鬆」。不過稍早她回應媒體，苦笑強調自己沒有離婚，前幾天才上通告暢聊夫妻話題。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 16
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了
2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 1
電影大師貝拉塔爾過世 「7.5小時神作成經典」金馬、北影也曾致敬
被視為匈牙利當代最重要的導演貝拉塔爾（Béla Tarr），於6日早上過世，享壽70歲。歐洲電影學院發布消息，並透露他長期受重病所苦，「這位傑出的導演也是一位擁有強大政治發聲權的人物，他不僅深受同儕尊敬，更受到全球觀眾的推崇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
甜茶奪影帝淚謝凱莉珍娜⋯台下大咖表情超尷尬、女神一頭霧水
2026評論家選擇獎日前舉辦頒獎典禮，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以《橫衝直闖》抱回最佳男主角。他在台上甜謝女友凱莉珍娜（Kylie Jenner），卻讓台下不少人聽得一頭霧水。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
男網咖睡著店員幫蓋被！下秒彎腰做1事網驚呆 背後目的曝
中國網咖近期出現一幕暖心畫面，有店員發現一名顧客坐在座位上睡著，便拿著棉被到座位上幫他蓋上，讓大家看到後都覺得相當暖心，不過店員下一秒卻做了一個動作，讓網友們直呼可能是有心理陰影。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 9
馬筱梅生產倒數「完全不靠汪小菲」 證實將返台坐月子
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
19年婚姻告吹 影后妮可基嫚與鄉村歌手丈夫離婚
美聯社6日報導，奧斯卡影后妮可基嫚(Nicole Kidman)和鄉村歌手丈夫齊斯艾本(Keith Urban)已經離婚，結束這對娛樂圈最著名夫妻檔之一、長達19年的婚姻。 美國田納西州納希維爾市(Nashville)法官威廉斯(Stephanie J. Williams)在6日的聽證會中裁示，解除妮可基嫚與齊斯艾本的婚姻關係。她在法院文件中裁示，這對夫妻已經充分處理了財產分配與子女監護的問題，同意兩人離婚。 裁示中說，雙方存在如此無法調和的歧見，使得延續這場婚姻變得不切實際、而且也不可能。 同樣都是58歲的妮可基嫚和齊斯艾本，都放棄出庭權利。 妮可基嫚是在去年9月提出離婚申請。雖然這位巨星離婚令大多數人感到意外，但顯然這並非一夕之變。所有涉及財產與子女監護的法律問題，都已在她提出離婚申請當天就處理完畢並且簽署。 妮可基嫚與齊斯艾本最初都在澳洲展開演藝生涯，兩人2005年1月在好萊塢一場澳洲相關宣傳活動中相識，隔年6月在雪梨結為連理，他們有2個女兒。 妮可基嫚和好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)的上一段婚姻，則領養了2名子女。 根據離婚文件指出，妮可基嫚與齊斯艾本兩人存在著「中央廣播電台 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
獨家／A-Lin那魯灣爆紅！網敲碗：當7-11代言人 官方9字回應
天后張惠妹（阿妹）坐鎮家鄉台東跨年演唱會，被網友封為2025年「全台最強跨年」，其中天生歌姬A-Lin（黃麗玲）將《那魯灣情歌》改編成「超商版」的影片，在社群平台瘋傳，網友們更敲碗請7-ELEVEN找A-Lin當代言人，對此，《三立新聞網》詢問7-ELEVEN，7-ELEVEN僅表示「目前暫無規劃代言人」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
連戰二媳婦有滿人血統 從「格格」到皇后自嘲：其實都是跪出來的
國民黨前主席連戰次子連勝武的妻子路永佳，近日在臉書分享貼文，曬出自己身穿旗服的照片，並透露其實擁有滿人血統，從小就有「格格」這個綽號。她也感性表示，隨著歲月流逝與心境轉變，如今已找到屬於自己的位置，是「站得住氣場的皇后」。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
台灣女星訪港當眾出糗！向太爆料「拿小金碗逼乾杯」 用途曝光全場尷尬
香港影視大亨向華強的妻子、「向太」陳嵐近年相當活躍於社群平台，時常透過短片分享人生觀與社交經驗，談吐犀利又直接。近日她再度更新影片，從「撈女」、「名媛培訓班」話題聊起，沒想到話鋒一轉，突然拋出一段與台灣女明星有關的尷尬往事，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1