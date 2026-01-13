妮可羅賓現身！《航海王》真人版第2季 巴洛克華克威脅來襲

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

Netflix真人版影集《航海王》第2季（ONE PIECE: Into the Grand Line）將於3月10日上線，草帽海賊團將迎來更艱難的冒險旅程，面對全新勢力「巴洛克華克」的致命威脅。今（13）日釋出的「巴洛克華克崛起」前導預告，揭露這個神祕刺客組織的龐大勢力與殘酷手段，成員真實身分成謎，讓草帽海賊團的友情與冒險面臨前所未有的挑戰。

《航海王》真人版第2季將於3月10日上線。（圖/Netflix提供）

在前導預告中，草帽海賊團正式踏上偉大的航道，首站抵達羅格鎮，隨即遭遇「巴洛克華克」的強大成員。飾演「Miss ALL星期天」妮可羅賓的蕾拉阿波娃（Lera Abova）以白色大衣與牛仔帽造型帥氣亮相，展現神秘果實能力，輕易讓海軍自相殘殺。

此外，查莉絲拉錢德蘭（Charithra Chandran）飾演「星期三小姐」，大衛達斯馬齊安（David Dastmalchian）飾演「3號先生」，卡姆魯斯強森（Camrus Johnson）飾演「5號先生」，以及蘇菲亞安妮卡魯索（Sophia Anne Caruso）飾演「黃金週小姐」等角色，也將與草帽海賊團展開激烈對決，為故事增添更多緊張氛圍。

蕾拉阿波娃飾演「Miss ALL星期天」妮可羅賓。（圖/Netflix提供）

Netflix真人版《航海王》改編自尾田榮一郎創作的日本最暢銷漫畫系列，全球銷量已突破5億本，講述蒙其・D・魯夫為尋找「大秘寶」而立志成為海賊王的冒險故事。自2023年首播以來，影集連續8週登上Netflix全球十大熱門影集榜，更在超過75個國家奪下冠軍，累積近1億觀看次數，成為Netflix史上最多人下載的作品之一，並在日本拿下英語影集排行第一的紀錄。

查莉絲拉錢德蘭飾演「星期三小姐」，是本篇重要角色。（圖/Netflix提供）

此外，《航海王》真人版在兒童與家庭艾美獎中獲得11項提名，包括「最佳青少年影集」，第2季已確認續訂第3季，由Netflix與集英社共同製作，Tomorrow Studios負責執行。

