妮妮遇性騷、霸凌！那對夫妻Nico揭「上月住院」內幕：細思極恐

妮妮前陣子住院，媽媽Nico現在回想「細思極恐」。（圖／翻攝自Nico、那對夫妻臉書）





網紅「那對夫妻」Kim京燁先前透露女兒妮妮在校園遭遇言語性騷，勇敢揭露後，反成為被言語霸凌的對象，而妮妮的媽媽Nico在7日首度發聲，想到前陣子女兒從小感冒演變成「縱膈腔氣腫」，醫生的一句話讓她現在想起來「細思極恐」。

Nico提到，妮妮前陣子住院時，醫生詢問「她最近有什麼壓力嗎？」當時Nico並沒有多想，「這幾天我把時間線重新拉回來看…只能說：細思極恐。」她透露住院前一陣子，妮妮每天做惡夢，半夜驚醒、哭泣、說夢話，「爸爸都會在妮妮驚醒時起床抱著她，直到她安穩入睡他才敢鬆手。」沒多久妮妮就住院了。

讓Nico驚訝的是，妮妮這兩天沒有再做惡夢，甚至還說「我覺得爸爸真的很勇敢欸，他說到做到。可是我看到爸爸在面對，比我面對更可怕的事情…我很擔心他，一個人要面對一群，會不會太辛苦？」Nico聽完也忍不住紅了眼眶。

Nico坦言，事發之後除了抱著孩子、安慰她，真的不知道該怎麼面對，但還好丈夫Kim一直站在前面，處理、溝通每一個細節，並告訴她「孩子的正義感也許是天生的，但是面對事情的勇氣一定是父母給的，所以我們一定要做給她看！」也讓Nico更有勇氣面對，「至於真正的內容、事實、細節，會隨著一步一步往前，時間到了…真相絕對不會被藏住！」



