妮姬米娜化身「頭號粉絲」力挺川普！牽手登台高喊：不准再欺負他

妮姬米娜力挺川普。圖／翻攝自白宮臉書

美國饒舌女王后妮姬米娜（Nicki Minaj）過去曾批評川普的移民政策，28日她現身「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit）， 公開表示自己現在是川普的「頭號粉絲」，更嗆聲反對者「我不會讓你們繼續欺負他」，兩人一度牽手將近30秒，展現濃厚情誼。她也承諾，將捐出最高30萬美元，力挺川普為新生兒設立的投資帳戶計畫。

妮姬米娜從黑粉變頭號粉絲

綜合外媒報導，妮姬米娜2018年曾發文譴責川普的零容忍移民政策（Family Separation Policy），近期政治立場大轉變，過去幾個月屢屢發文稱讚川普，24日更在X發文預告，自己將出席「川普帳戶峰會」，支持「川普帳戶」，大讚這項政策等同於讓孩子贏在人生的起跑點「這讓我感到很欣慰」。

妮姬米娜24日預告自己將出席川普帳戶高峰會。圖／翻攝自X

28日，妮姬米娜身穿白色皮草大衣現身華府參加「川普帳戶峰會」，大方擁抱川普後走向講台，向台下說道「我要說，我大概是總統的頭號粉絲，這點是不會改變的，那些仇恨言論、人們的議論，對我一點影響都沒有，事實上，這反而激勵我更加支持他。」

妮姬米娜認為，反對者不應該對川普進行抹黑，「我們不會讓他們得逞，繼續欺負他，你們也知道，這種抹黑運動是不會奏效的」，接著直呼「他身後有強大的力量支持，上帝也守護著他，阿門。」

其中，更讓人關注的是，妮姬米娜退到一旁，換由ABC節目《創智贏家》評審歐萊瑞（Kevin O'Leary）發表談話，川普則當場牽起妮姬米娜的手，長達30秒。

川普與妮姬米娜牽手。圖／翻攝自網路

妮姬米娜力讚「川普帳戶」：能讓人生完全不同

「川普帳戶」指的是2025年~ 2028年間出生的美國公民，由父母開設以孩子為名義的帳戶，均有資格獲得財政部提供的1000 美元的基金，每年最高可存入5000美元，該基金將自動投資於股市，除了能累積財富，同時也能讓孩子學習金融知識，孩子年滿18歲才可動用這筆資金。

川普宣稱，若帳戶從小存滿且不動用，到18歲時資產可能成長至30.8萬美元，27歲時可獲得37.78萬美元，55歲時更是高達270萬美元。

「沒有什麼比教年輕人理財知識更棒的了」，妮姬米娜分享，自己高中畢業後，原以為能夠一帆風順，但馬上意識到現實，就是自己必須工作賺錢，「如果我想過某種生活，就必須自己想辦法」，力讚「川普帳戶」政策能讓人生完全不同，並預告自己將捐贈最高30萬美元。

對此，川普也以妮姬米娜長達5公分的「指甲」回敬，大讚妮姬米娜如指甲一樣，「我要讓我的指甲留長，因為我喜歡我的指甲」，並再次感謝妮姬米娜的支持。

事實上，過往川普3次競選總統期間，妮姬米娜都沒有公開支持，不過近年立場大轉變，她去年曾讚揚川普發動對尼日利亞的伊斯蘭國組織的打擊，此次再次因「川普帳戶」計畫，當面稱自己為頭號粉絲，甚至牽起友誼之手，也掀起話題。

妮姬米娜秀出「川普金卡」

妮姬米娜隨後在曬出「川普金卡」，說了句「Welp…」（好吧），沒有多加解釋，遭外界猜測她可能藉此成為美國公民。據悉，這張川普金卡是川普去年上任後，推出的「新綠卡」，非美國公民要花費100萬~500萬美元可購得，可因此獲得在美國的居留權，藉此獲得美國公民身分。

妮姬米娜秀出川普金卡。圖／翻攝自X



