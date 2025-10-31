妮芙坎貝爾風光回歸《驚聲尖叫7》 這回沒人嫌她片酬高

從1996年一路追殺到2026年，妮芙坎貝爾已經成為《驚聲尖叫》系列的不敗女神了。（UIP提供）

從1996年《驚聲尖叫》（Scream）誕生以來，這個反諷好萊塢與社會大眾對於兇殺案沉迷的砍殺片，但是2023年的《驚聲尖叫6》（Scream VI）卻跟元老成員妮芙坎貝爾（Neve Campbell）片酬談判破裂，導致她選擇拒演。不料風水輪流轉，《驚聲尖叫7》 （Scream 7）還是把她請回來。

《驚聲尖叫6》在北美締造了該系列的最佳票房，因此片商當初也信心滿滿，認為不見得需要妮芙坎貝爾出場，而把重心在兩位女星梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）、珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）身上。只是沒料到哈瑪斯襲擊事件爆發，梅莉莎巴雷拉在社群媒體上多次發文聲援巴勒斯坦、還轉發了許多抨擊以色列的新聞，惹惱的製片公司的猶太裔高層，認為她隨著假消息起舞，就把她開除了。珍娜奧蒂嘉也已忙著拍攝影集《星期三》（Wednesday）為由，退出了《驚聲尖叫7》的陣容。緊接著導演克里斯多福藍登（Christopher Landon）也因為被網友不斷攻擊騷擾，決定退出。

30年前寫出《驚聲尖叫》劇本的凱文威廉森（右），也升格當了導演。（UIP提供）

眼見幕前幕後陣容都縮手了，《驚聲尖叫7》只好跟現實低頭，再次找上妮芙坎貝爾擔綱，也不嫌她的片酬高了。同時也請出當年《驚聲尖叫》編劇凱文威廉森（Kevin Willimason）出任導演，希望能給這系列帶來新的動力。

新加入演出的是伊莎貝梅，飾演席妮的女兒。（UIP提供）

有別於過去《驚聲尖叫》每集都聚焦於青少年，《驚聲尖叫7》終於讓妮芙坎貝爾扮演的席妮升格當媽，片中扮演她女兒的是伊莎貝梅（Isabel May），可以說這回變成了母女聯手對抗鬼臉殺手。但更叫人意外的是，過去幾集扮演兇手的演員，照理說都領便當了，但也被找回來演出，讓人猜不透編劇在打什麼主意。

《驚聲尖叫7》預告

