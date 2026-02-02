妳到底是誰？ 中國女子來台犯下竊盜案 檢察官一查竟發現她有多重身分

中國籍的林姓女子，因為竊盜案意外揭發她的多重身分。示意圖。資料照



1名中國籍女子，多年前以林姓女子身分來台，犯下竊盜案後離境遭到通緝，多年後林女再次來台被逮捕歸案後，檢察官透過指紋鑑定發現，這名「林姓女子」，在10多年前曾經以「吳姓女子」身分來台，也同樣犯下竊盜案，弔詭的是2人都是持中國官方核發的身分證明文件來台，檢察官調查後認定林女的多重身分已涉犯我國《刑法》偽造文書罪，依法起訴。

然而令檢察官疑慮的是，不管她是林女、吳女或是其他人，怎麼能夠用中國官方核發的身分進入台灣？其目的為何？果真如此，這種情況將對國家安全造成重大的影響，不可不防。

據了解，這名被逮捕的林姓女子，有位弟弟已在台灣取得身分證，多年前，林女自中國來台犯下一起竊盜案，不久就返回中國，警方從採集的指紋及監視畫面影像，確認是林女所為，由於林女已出境，台北地檢署在傳拘無著後對林女發布通緝。

日前，林女透過小三通來台立即被警方發現逮捕歸案，林女到案後雖然否認涉及竊盜案，但檢察官則依照犯罪者在現場留下的指紋及監視畫面，認為林女涉犯竊盜罪事證明確，向法院聲請簡易判決處刑。

然而，整個事情還沒完了，移民署發現這位林女的指紋與一件發生在10年前的竊盜案被告一模一樣，當時被警方鎖定的犯嫌也是1名中國籍女子，但這位女子姓吳並非林，因此懷疑林女曾假冒身分來台，以涉犯偽造文書罪函送法辦。

林女到案後否認曾經冒用他人的身分來台灣，對於與他指紋相同的吳女，表示她並不認識，也不曾冒用吳女的身分來台。

檢察官為了釐清真相，調閱10年前吳女犯下竊盜案的檔案紀錄，再以比對2人的指紋，看看是否有比對錯誤的情形，在經過不同機關進行3次比對，確認2人的指紋一模一樣，另外從當時監視畫面的截圖，也發現2人長得很相似。

從外觀及指紋，幾乎可以斷定吳女與林女就是同一人，但問題來了，當初2人都是持有中國官方核發的證件來台，從形式上來看，這些證明文件無法證明是偽造的，這到底是吳假冒林？還是林假冒吳，還是另有其人假冒林與吳？

檢察官繼續追查吳女與林女2人在台停留的時間，發現2人都不只一次來台，但巧的是，2人從來沒有在同一時間在台灣待過。檢察官也曾傳林女在台的弟弟想要詢問其家庭背景，但講到2人父母時，他與林女都異口同聲說父母早亡。

檢察官也曾試圖進行DNA鑑定，看看2人是否有親屬關係，但旁系血親基因鑑定只能做輔助性的說明，不能成為有力的證明，最後作罷。

檢察官最後認定林女和吳女就是同一人，認為這名被認定是林女的女子，已涉犯《刑法》偽造文書罪，依法起訴。

