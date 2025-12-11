「妳就是欠X」！宜蘭警強拍女同事裸照還性侵 超慘下場曝光

（社會中心／綜合報導）宜蘭地方法院近日針對一起震驚警界的性侵案做出判決。前宜蘭縣警局歐姓員警，因追求同派出所女警不成，竟闖入女方住處施暴、強拍裸照並性侵得逞；另涉及長期恐嚇前女友。法官審酌歐男已遭免職，且與兩名被害人達成調解並賠償150萬元，依強制性交罪判處5年徒刑，恐嚇危害安全罪判刑6月，可易科罰金，全案可上訴。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

判決指出，歐男與受害女警原為同事，雙方雖互有好感但未正式交往。今年2月17日晚間，兩人與同事前往居酒屋聚餐，歐男見女警與他人交談心生嫉妒，當場推擠並發生口角。女警憤而獨自返家，未料歐男竟一路尾隨闖入其租屋處。自18日凌晨歐男在屋內對女警施暴長達3小時，不僅勒頸、掌摑致其鼻青臉腫，更強行拍攝裸照，並在女警無力反抗下性侵得逞，期間甚至辱罵「妳就是欠X」。

事後，女警多次搶回手機欲對外求援，卻再被奪走，還被拉扯頭髮拖回床上，甚至被摀口導致呼吸困難。女警一度爬向門外，仍遭拉回房內持續遭毆打，臉頰、下巴紅腫，全身多處抓痕、瘀青。直到她終於取回手機向友人求助，友人到場協助送醫，醫院並通報警方。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

案發後歐男一度辯稱雙方有曖昧默許，且是在「拍照後一小時」才發生關係，試圖切割強制性交與拍攝性影像的關聯。然而，法官檢視搜證畫面，發現女警表情痛苦、緊閉雙眼，顯見極度抗拒。法院認定歐男利用裸照壓制女警意志隨即性侵，兩者具密切關聯，構成加重強制性交條件。

儘管手段惡劣，法官考量歐男無前科，犯後已當庭給付150萬元與女警和解，女警也同意撤回部分告訴；加上歐男已被警局記兩大過免職，付出慘痛代價，因此引用《刑法》第59條「情堪憫恕」酌減其刑，判處5年有期徒刑。

此外，調查發現歐男亦涉及另起感情糾紛。他被控於2022年9月至2023年12月間，因不滿前女友分手，頻繁傳送「玉石俱焚」、「一起死」等訊息恐嚇。此部分歐男亦與被害人達成和解，獲判6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

