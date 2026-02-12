「妳就是票房毒藥」吳子嘉開噴鄭麗文愛惹出事端 藍營多地人選還喬不攏

《美麗島電子報》董事長吳子嘉就開嗆國民黨主席鄭麗文愛製造事端，甚至還執意參加「鄭習會」，讓自己慘淪票房毒藥。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 2026 九合一選舉將在年底登場，相較於綠、白陣營在多縣市迅速完成徵召及初選，藍營在多地仍出現人選難產，甚至有分裂的疑慮，讓黨內對國民黨主席鄭麗文的領導力產生雜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉開嗆鄭麗文，不僅愛製造事端，甚至執意參加「鄭習會」，讓自己慘淪票房毒藥，並直言「國民黨就垮掉了嘛」！

《美麗島電子報》日前公布最新民調，「國民黨主席鄭麗文信任度」調查結果，僅 28.7% 民眾表示信任、53.5% 不信任，反感度已超越國民黨整體的負面評價。媒體人陳敏鳳上周（8日）透露，目前國民黨內雜音相當多，甚至還有人放話「要離開國民黨」，而這主要原因就是對鄭麗文及其黨中央路線的不滿。

針對台中市長盧秀燕喊話黨內，台中市長初選拖至三月才辦民調太晚一事，鄭麗文接受專訪強調，自己不是太上皇，所以就只能等到三月，並強硬表示「制度絕不能改」；至於國民黨立委徐欣瑩反對黨內新竹縣長提名採黨中央提議的「全民調 7 成、黨員投票 3 成」民調，鄭麗文也台度強硬絕對不能改。

對此，吳子嘉認為，一個領導人愛說「制度」，絕對會讓自己進退失據、摔得鼻青臉腫。針對黨內台中市長人選難產，吳子嘉也痛斥鄭麗文面對盧秀燕的喊話，完全雞同鴨講，明明做民調就能解決的事，卻還怪話一堆，還表示「台中非定一尊」，除非協商破局不會走到初選。

吳子嘉表示，鄭麗文身為黨主席，整天在罵黨內前輩、罵候選人真的很奇怪。他透露，民進黨提名何欣純在台中民調越來越高，而身兼民進黨主席的總統賴清德這一個月更是 4 次到訪台中，說台中是九合一選舉的重中之重。

對比民進黨多地以「定於一尊」，藍營還持續內鬥，吳子嘉也怒斥鄭麗文「搞什麼東西啊？」，並開嗆鄭麗文，自己聲稱非太上皇，卻執意參加「鄭習會」，與票房毒藥中國國家主席藥習近平接觸，讓自己也淪為票房毒藥。他也不解，只有習近平會喜歡她，鄭麗文講得很開心，中國人也聽得很高興，但卻讓台灣的候選人一個接一個倒大楣。

