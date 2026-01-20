妳為何不跳？Rain演唱會點名粉絲 真相曝光「因為聽障」！天王本人中文親回暖哭網友

天王Rain演唱會胸腹肌炸裂，粉絲臉紅心跳。（讀者提供、翻攝IG）

天王Rain睽違多年來台開唱，露出結實胸肌與腹肌讓粉絲看得臉紅心跳，而現場他也邀歌迷一起跳舞，還點名1名女粉絲「為什麼不跳？」「沒跳我要把他寫在日記裡！」

被點名的女粉絲親自發文透露原因，原來她是1名聽障人士，並非故意不跳，希望能讓Rain本人知曉此事，而Rain本人得知後，親自以中文道歉，直言自己不夠體貼，暖心回應獲得粉絲大讚。

該位女粉絲發文「自首」，透露自己因為聽覺障礙，因此當時根本沒聽懂Rain和翻譯說什麼，「不是我不跳」，當下相當驚喜被點名，一直以為Rain要她唱啦啦啦，所以很用力唱，而看見Rain不滿意地跺腳，她誤以為是要再一次，也誤會Rain比up的動作是希望她聲音再高一點，「我還想說我唱得不夠高，還和他說SORRY！！」

廣告 廣告

「我不想被他誤會我是不聽話的粉絲」事後女粉絲很懊悔，認為那時應該跟Rain比手語，也透露相伴去看演唱會的2名朋友也都是聽障，自己當天正好是生日，雖被Rain點名已是最棒的生日禮物，但她希望讓Rain別誤會「我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格…」

有熱心網友就幫忙以韓文標記Rain、寄信給主辦請求協助，今上午8時許Rain本人親自以全中文留言回應，打完招呼後他馬上為自己行為道歉，坦言因為不知道她聽不見聲音「是我不夠體貼、考慮不周。」

Rain表示，「雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢。」藉由這次的機會，也讓他覺得以後在各方面的表演上，都應該要更加細心經營才行。

Rain也祝這位粉絲生日快樂，感謝她來看自己演出，並暖回說「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。」，一席話讓網友大讚「歐巴也太讓人感動了！」「Rain唯一一則回覆」「原本沒粉的我都粉了」

更多鏡週刊報導

女神邊荷律今返台！近況全說了 經紀人懇求：別衝機場接機

全恩菲來了！重磅加盟新北國王啦啦隊 見面會日期曝光「名額有限」

周杰倫參戰澳網！國籍標示「中國」非TPE 原因成謎