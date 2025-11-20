妳累了嗎？女駕駛疑恍神「一路開進捷運工地」 連人帶車墜8公尺深坑
桃園八德今（20日）下午發生一起離奇事故，一名63歲廖姓女駕駛疑似恍神，竟把車開進捷運工地，最後整台車栽進地下室，好在沒有波及工地人員，駕駛也意識清楚能自行爬梯脫困。
據了解，這起離譜意外發生在今日下午1點50分左右，廖女駕車駛離八德介壽路二段148號的賣場後，疑似恍神操作不當，一路開進捷運工地，最後掉進深8公尺、正在開挖的地下室。
所幸過程沒有造成傷亡，女駕駛在警消協助下自行爬梯脫困。警方表示，女駕駛酒測值為零，沒有明顯外傷，但小腿出現腫脹擦傷、胸部腰部疼痛，已經送醫檢傷，詳細肇因仍有待釐清。
