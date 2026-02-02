「妳臉上在養蟲」不是清潔不夠！她臉粗紅疹狂冒 醫師驚：毛孔住滿8腳蟲...揭4大警訊

醫師提醒，亂擦類固醇恐助長蟎蟲大量繁殖。（翻攝自臉書/王佑鑫 皮膚專科醫師）

如果臉部長滿紅色丘疹、摸起來粗粗的像砂紙，別急著怪自己沒洗乾淨，真正的凶手可能是「蠕形蟎蟲」。皮膚科醫師指出，當免疫力下降又長期使用類固醇或厚重保養品時，等同為蟎蟲提供「自助餐」，數量最嚴重甚至可暴增到數萬隻。

女大生臉粗像砂紙？ 醫師一看：這是「蟲蟲危機」

皮膚科醫師王佑鑫在社群分享，一名女大生因兩頰與T字部位佈滿紅色丘疹就診，皮膚摸起來粗糙如砂紙。他一看便判斷是蠕形蟎蟲大量繁殖所致。

聽到診斷結果，女大生當場反問：「我每天都有洗臉，你是嫌我不乾淨嗎？」對此，王佑鑫強調，這和清潔程度無關。

什麼是蠕形蟎蟲？

蠕形蟎蟲（Demodex）其實是人類皮膚上的「共生生物」，主要住在毛囊與皮脂腺中。在數量正常時，不僅不會作怪，還能協助維持皮膚微生態平衡。

但問題來了，當免疫力下降，又頻繁使用厚重保養品或長期擦類固醇，就等於餵蟎蟲吃大餐，讓牠們在毛孔裡瘋狂繁殖、生小孩。

醫師警告 4大異常＝蠕形蟎蟲可能已爆量

王佑鑫提醒，若出現以下狀況，就要高度懷疑蠕形蟎蟲病：

擦痘痘藥後反而更乾、更紅、更癢 紅疹集中在T字部位、眼周或嘴角 皮膚摸起來像「砂紙」（毛孔被蟲與脫屑塞滿） 臉部莫名發癢，特別是晚上更明顯

此外，使用致粉刺性或過度封閉的產品、濫用類固醇、清潔不當，都可能成為蟲蟲大量繁殖的溫床。

蠕形蟎蟲爆量如何治療？

王佑鑫指出，清除蠕形蟎蟲並非一蹴可幾，因為牠們有卵、幼蟲與成蟲等不同階段，即使清掉表面成蟲，深層蟲卵仍會持續孵化。

完整療程通常需要 2到4個月，期間最忌諱「一邊治療、一邊養蟲」，例如繼續擦厚重乳霜或阻塞毛孔的保養品，等於「前線在打仗，後方卻在送糧草」。

醫師建議重點

簡化保養流程

暫停油膩、封閉型產品

配合醫師使用殺蟲藥膏（如舒利達）

禁止自行亂擦類固醇

只要耐心配合治療，讓皮膚環境慢慢恢復平衡，這場惱人的「蟲蟲危機」終究能落幕。

