妳走了我也斷魂！北投湯屋泡澡悲劇「1死慘變雙亡」

北投區昨（8日）發生雙屍慘案，原因是某湯屋的員工幫女友安排湯屋泡澡休憩，沒想到愛人卻身亡池內，他見到悲慘一幕過於悲慟，當場心臟病發身亡。

案發現場。 （圖／翻攝畫面）

案發地點據警方的調查是位於行義路上某間附設餐廳的溫泉湯屋，第一位死者是46歲的郭姓女子，昨天被跟她同年紀、在該湯屋停車場工作的李姓男友，安排來此泡湯休憩，想不到悲劇就此發生。

案發現場。 （圖／翻攝畫面）

因為郭女泡的時間太久，當下被湯屋的其他員工注意到，趕緊通知李男表示：「你女友泡太久了」，李男驚覺有異趕去，拿湯屋提供的鑰匙進入查看，發現女友倒在池內昏迷不醒，警消獲報趕來檢傷，發現郭女已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

廣告 廣告

但悲劇陸續傳來，李男當下見到悲慘一幕竟也倒地昏迷，經查是心臟病發，搶救後也回天乏術，這起泡湯噩耗當場從1死變雙亡，令人為之鼻酸。

延伸閱讀

影/宜蘭市延平路深夜住宅火警！1人OHCA 疑似仍有1人受困

北投溫泉湯屋驚傳噩耗！女客泡湯身亡 男客送醫不治

網售「仙佛界職位」疑有女網友購買後輕生！警方已介入調查