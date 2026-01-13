妹上健身房運動手機擺桌「性愛片竟遭洩漏」色男用1功能偷傳慘遭抓包

記者陳弘逸／台中報導

女子上健身房運動把手機放在桌上，相簿內的性影像，竟遭另名男子偷傳外流。（示意圖／Pixabay）

台中市李姓男子3年前到大里區某健身房運動，發現另名運動的女子小花（化名）把手機放在桌上，便擅自拿取，瀏覽手機相簿，偶然發現內部存有她與男友的從事性交行為的性影像，便趁不注意用「AirDrop」功能偷傳到自己手機。事後被小花抓包，李男挨告，認罪達成調解並賠償，獲判緩刑2年，但手機也被沒收。

判決指出，李男2023年6月23日下午1時40分許，在台中市大里區某健身房內，發現另名來運動的女子小花（化名）把手機放在桌上，便擅自拿取，瀏覽手機相簿，偶然發現內部存有她與男友的從事性交行為的性影像。

當下李男趁小花不注意，用「AirDrop」功能共享、傳送檔案，事後，被女方發現，憤而報警提告。

偵審期間，李男都坦承犯行，法官認為他欠缺尊重他人隱私觀念，無故將小花性影像重製到自己手機，破壞電腦相關設備合法使用秩序，同時侵害隱私。

法官考量，李男認罪，已按要求刪除手機內所儲存的影片，並達成調解依約履行賠償；因此，法院審理後，將他依無故重製他人性影像罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，沒收扣案的iphone手機，可上訴。

