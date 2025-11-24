妹住處遭兄換門鎖、竊取文件 提告3罪敗訴定讞原因曝光

王男請鎖匠換門鎖進入母親和妹妹居住房屋，涉嫌毀損等罪，被高雄高分院判決無罪定讞。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市王姓女子與母親同住，不滿其兄王男趁2人不在，涉嫌偷換門鎖進入後，破壞監視器，又竊取信箱內文件提告，王男被依毀損、妨害自由和竊盜3罪起訴，案經高等法院高雄分院審結，全部判決無罪並定讞。

檢方指出，2023年9月27日下午，被告王男趁胞妹和母親外出，到苓雅區青年一路住處，請鎖匠換掉門鎖進入後，涉嫌毀壞監視器，並竊取門口信箱內文件，案經王女提起告訴，他被依涉嫌毀損、竊盜和妨害自由等罪起訴。

王男說，他是房屋唯一所有權人，其母和妹妹早已搬離，並因拒絕交付鑰匙，所以請鎖匠來幫忙，否認犯行。

高雄地院開庭調查，案發當時屋內根本沒有人，何來妨害自由？此外，經勘驗畫面，監視器並未損壞，及王男取走他私人信件，均認定罪證不足。檢方不服上訴，高雄高分院開庭審理後，認為原判決認事用法，並無不妥，判決上訴駁回，全案落幕。

