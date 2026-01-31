妹夫遭控性侵大姨子「弄在肚上」 高院認「檢體無法對應行為來源」判無罪

新北一名女子控訴妹夫利用同住一屋簷下的機會，在客廳以言語恐嚇要侵犯她，威脅若不順從將對家人不利，而後妹夫將她帶至父親房間，進行不當接觸及性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

新北一名女子控訴妹夫利用同住一屋簷下的機會，在客廳以言語恐嚇要侵犯她，威脅若不順從將對家人不利，而後妹夫將她帶至父親房間，進行不當接觸及性侵，最後射精於其腹部。對此，高等法院近日作出二審判決。法院指出，檢方所提出的證據無法形成完整且一致的證明鏈條，無法排除合理懷疑，最終駁回上訴，維持妹夫無罪的原審結果。

判決書指出，女子指控，2023年某日妹夫趁同住之際，以言語威嚇她若不配合將傷害家人，隨後將她帶至父親房間，進行強制撫摸與性侵，並射精於其腹部。女子稱事後因恐懼導致生活失序，並向父親與前夫哭訴，事件因此曝光。

法院審酌全案時，最關鍵的爭點集中在證詞可信度與物證效力。雖然在女子腹部檢出男性Y染色體DNA，但鑑定結果僅能確認該檢體可能來自妹夫或其同父系血親，無法判定體液來源、形成方式或是否與性侵行為有直接關聯。考量雙方長期同住，日常生活中本就存在接觸可能，法院認為該DNA不足以作為補強犯罪事實的依據。

此外，證人證詞亦未能形成一致說法，檢方主張女子前夫曾轉述，被告在遭質問時坦承犯行，甚至說出，「做都做了，不怕你知道。」但女子妹妹與父親在法庭上卻證稱，妹夫當時態度激動並否認指控，並未承認有任何不法行為。父親也表示，事後未察覺女子出現長期躲避、生活失序等異常狀況。

家屬證言同時提及，妹夫與前夫平日相處融洽，妹夫曾協助沒有工作的前夫外出打工，日常聚餐與娛樂支出多由妹夫負擔，與檢方描繪的衝突關係存在落差。

對此，檢方強調女子陳述脈絡前後一致，且身心科診斷顯示其有情緒創傷，認為足以支持指控。但高院指出，刑事訴訟須遵循嚴格證明法則，不能僅憑告訴人單方說法或創傷反應即認定犯罪成立。

判決最後指出，檢方證據未能使法院形成「超越合理懷疑」的確信，原審無罪判決在認事用法上並無違誤，因此上訴不成立。



