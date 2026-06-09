妹妹來找哥哥…意外撞見他同事倒臥宿舍！被發現「已死亡」無外力介入

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記者陳弘逸／基隆報導

基隆市安樂區武聖街某處工程宿舍昨天（9日）發生死亡案。（示意圖／PIXABAY）

基隆市安樂區武聖街某處工程宿舍昨天（9日）發生死亡案，死者被人發現陳屍宿舍，當時同事的妹妹要來找哥哥，進入宿舍卻發現有人陳屍在屋內，隨即報警，初步排除外力介入，後續警方已通知家屬，並報請檢方相驗。

警消於昨天（9日）4時45分獲報，安樂區武聖街某處工程宿舍有人須救護，救護人員到場時，發現51歲鄭姓男子已明顯死亡，未送醫，後通報警方處理，初步排除外力介入。

據悉，報案人為死者同事的妹妹，當時來工程宿舍找哥哥，意外發現，哥哥的同事陳屍宿舍內，當下發現異狀，就立刻報案，後續警方已經通知死者家屬，並報請檢方相驗釐清死因。

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