妹子下體反覆感染 醫看男友「GG像大岩蛇」 她驚呼：上次吃到垢

私密處清潔對每個人來說都是非常重要的，然而泌尿科醫師顧芳瑜近日分享，有對年輕情侶來看診，主因是女生私密處反覆感染，他後來檢查男生下體，發現對方GG外觀就像神奇寶貝的大岩蛇，滿滿硬化的汙垢，女友這時候也忍不住驚呼，「原來上次吃到的是垢…」

顧芳瑜在Threads發文指出，婦產科朋友介紹了一對情侶20多歲來看診，主要是因為女生反覆私密處感染找不到原因，後來懷疑是男方包莖的問題導致。於是他詢問男生，「先生你平時會清洗嗎？」對方則回應「會啊，我洗澡都會用水沖」。

他進一步指出，本來想說有清潔應該還好，褲子一脫下來Blue Cheese（藍起司）味炸滿診間，GG外觀佈滿硬化的垢像是大岩蛇。顧芳瑜只好跟該名男生說，「先生你裡面太多藏污納垢了」。這時候女友也在旁邊吐槽，「原來我上次吃到的是垢，你還跟我說正常，男生都這樣…」

顧芳瑜過去也曾在臉書粉專「鳥科學先生」分享男性清潔私密處的方法，他指出如廁後，太快收槍也不對，因餘滴殘留在褲子上，若在悶熱的環境中，容易滋生細菌，最後產生異味；另男性私密處pH值屬於中性，而市售的肥皂和沐浴乳，大部分皆含有界面活性劑，易傷害敏感脆弱的私密肌，因此若是使用酸鹼值不對的洗劑，反而會破壞原有的平衡菌叢，導致私密肌膚不適。

