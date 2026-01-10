妹子交友軟體約「在家看影集」！遭男網友「張嘴性侵」

社會中心／李明融報導

台北市一名女子透過交友軟體Tinder認識陳姓男子，雙方在網路上聊了一陣子後，初次見面約到女子住處看影集，沒想到陳男管不住小頭，在不顧女子明確拒絕與反抗下，對其襲胸並強迫進行性行為，女子在陳男離開後忍痛報警求助，士林地方法院審理後，依強制性交罪判處陳男有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

妹子交友軟體約「到家裡看影集」！遭男網友逼「張嘴性侵」忍痛報警

女子與陳姓男子在Tinder上認識，並相約2天後在女子住處觀看影集。（示意圖，非當事畫面／翻攝自pexels）判決指出，女子與陳姓男子於2025年3月26日在Tinder上認識，並相約2天後在女子住處觀看影集，當晚陳男到女子家中後，忍不住獸性趁機對女子上下其手，即使女子當下明確表達不願意並試圖閃避，陳男仍持續對其強行撫摸胸部與下體，甚至還強迫對方用嘴解決生理需求，陳男最後進一步將女子壓制在床上侵犯，女子激烈反抗，才沒有得逞成功，直到陳男離開現場後，女子還忍痛報警，並向警方提供陳男的即時通訊對話紀錄

廣告 廣告

妹子交友軟體約「到家裡看影集」！遭男網友逼「張嘴性侵」忍痛報警

法院斟酌陳男犯後坦承表達悔意，判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年。（圖／翻攝自Google Map）

警方在掌握交友軟體聊天紀錄以及女子住處周邊監視器，並配合驗傷診斷書與鑑定結果，相關證據均獲法院採信，陳男在偵訊及審理期間坦承犯行，內容與事證相符，法院認定其涉犯強制性交罪。法院斟酌，陳男沒有前科紀錄，犯後坦承也表達悔意，且已於2025年10月與女子達成和解，當庭支付15萬元，其餘30萬元亦完成匯款，共賠償45萬元。女子向法院表示願意原諒並給予緩刑機會，認為男子案發屬一時衝動，並非慣性犯罪，犯罪情狀可憫恕，遂依刑法減輕刑責，判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年，期間需接受保護管束。可上訴。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：妹子交友軟體約「到家裡看影集」！遭男網友逼「張嘴性侵」忍痛報警

更多民視新聞報導

辛柏毅失聯第4天！小姨子泣揭「猶豫被找到」原因

淫兵威脅「不配合就硬上」！害「同袍染性病」重判7年

男看守所「睡一半被痛醒」！驚見舍友的手「放進去了」

