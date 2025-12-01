妹子交友「自介5條件」 工程師怒噴找「鈔能力」包裝精緻窮

現代人交友軟體找尋另一半稀鬆平常，不過自我介紹的內容好像都千篇一律？一名工程師在網路上吐槽，說他滑交友軟體時，驚訝地發現99.999%的女生自介都寫著「喜歡美食、旅遊、健身、追求生活儀式感」，還會加上一句「希望另一半有上進心」。這讓他忍不住質疑，「上進心」的背後，是否其實是希望找到一個能支撐她們精緻生活的長期飯票？

一名工程師在網路上吐槽，說他滑交友軟體時，驚訝地發現99.999%的女生自介都寫著「喜歡美食、旅遊、健身、追求生活儀式感」，還會加上一句「希望另一半有上進心」。（示意圖／pixabay）

他更直言，很多人說愛旅行，但實際上只是去日本藥妝店掃貨，或在環球影城戴瑪利歐帽自拍；說喜歡美食，卻不是巷口30年的老店，而是動輒一人6千元的高級Omakase，海膽要堆得像101，盤子要比臉還大。而結帳時，錢包卻像在坐月子一樣，死都不肯出來，這時候「兩性平權」瞬間斷線，變成男生該付的「情緒價值稅」。

廣告 廣告

他更進一步指出，所謂「男生要有上進心」，其實翻譯過來就是「你要有能力負擔我的消費升級」。那些看似追求儀式感與精緻生活的背後，說穿了就是「鈔能力」在支撐。

最後，他無奈地感嘆：「像我們這種肥宅工程師的上進心，就是為了讓妳們有錢去體驗人生，然後等我們過勞死後，妳們再拿著遺產去養健身房教練嗎？」

這篇貼文一出，引起網友熱議，許多人大讚他的分析一針見血：「台灣女子圖鑑」、「太精準了，笑到不行」、「你的上進心=她不用工作，真的是翻譯神作」、「雖然粗暴，但文筆真的不錯！」當然，也有人認為這只是少數女生的行為，不能一竿子打翻所有人。

延伸閱讀

松機國際線發生跳電 民航局：旅客報到通關不受影響

LINE容量怪獸狂吃200G 他刪除36G群組竟當機

北市下午大停電！中山、松山區陷漆黑 松山機場也遭殃