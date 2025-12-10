妹子交往「單身男」上床後突遭封鎖！才知淪小三 怒告下場連自己也傻眼

日本妹子網戀「單身男」遭封鎖，才知道自己竟是小三。示意圖，與本文無關／Freepik

日本一名女子透過交友軟體結識一名自稱「單身」的男子，兩人交往近4個月，其間也發生性行為，沒想到某天男子突然消失，追查後驚覺對方竟已婚並有小孩。女子氣憤控告男子侵害她的「貞操權（性自主決定權）」，最終法院判決結果出爐，卻讓她本人也大吃一驚。

根據日媒《律師.com新聞》（弁護士ドットコムニュース）報導，日本一名女子透過交友軟體認識甲男，兩人在2023年6月至10月間交往，並發生性行為，甲男妻子意外發現這段婚外情，封鎖了先生與女子所有的聯繫方式，導致女子與甲男從此斷聯。

女子表示，在交友軟體上的個人簡介中明確寫道「對已婚男士或有女朋友的男士不感興趣」，且兩人交往期間，甲男也多次強調自己未婚，直到斷聯後才發現男方已婚，甚至還有小孩。

她向法院提起訴訟，認為男子已婚卻假裝單身，甚至和自己保持交往關係，已侵犯了她的「貞操權（性自主決定權）」，要求男方賠償780萬日圓（大約155.5萬元新台幣）。

東京地方法院8日作出裁決，法官指出，甲男被女子詢問是否已婚或有子女時，反覆說謊導致女子誤認為單身身分，「開始了發展可能結婚的交往關係，並多次發生性行為」，認定甲男故意違法，侵害女子的性自主權。

甲男則辯稱，與女方並非以結婚為前提交往，「僅是一種會發生性行為關係」，不過均被法院駁回，稱「客觀來說，將其視為已結婚為前提的關係是合理的」，最終判處甲男需賠償女子150萬日圓（大約29.9萬元新台幣）。

判決結果出爐後，女子驚呼「賠償金額比我原本想像的還高」，認為許多人也同樣遭到「假單身」詐騙，事後往往只能默默承受，希望這次經驗能發揮作用。

她也喊話，希望甲男身為父親，能重新審視自己做出的嚴重行為，「我希望他永遠不要再犯」。



