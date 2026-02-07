妹子做水電「沒年終好悲傷」薪水也不漲 網：其實很有市場

妹子從事水電工作，說自己薪水不漲，也沒有年終，但網友幫她分析這工作絕對有市場。示意圖／Pixabay

一名妹子說，自己現在從事的工作是水電工，有做就有薪水，一天1600元。近來看到很多網友都在說自己的年終領了多少錢，但是自己是做水電的，所以沒有年終，「沒年終的工作好悲傷」，而且認真工作了2年，薪水也沒漲，忍不住上網吐苦水。不過有網友精確分析，女性的水電師傅絕對有市場，安慰妹子，獲得網友一致好評。

領日薪又加不了薪

妹子在Dcard閒聊板發文說，大學畢業後做了半年行政，當時薪水只有29000元，覺得太低了，所以經由朋友推薦轉去做水電，但是做水電是領日薪，像現在是2月，工作日只有14天，月薪就只能領到20000元，還要給爸媽包紅包，心真的很累。

「我知道很多人都會說，做水電做久了薪水高，師傅薪水1天5000、6000。但是我就算做一輩子，都不會有這樣的高薪，因為我是女生，還是那種不怎麼強壯的女生，做水電沒力氣」。妹子說，自己在團隊裡就是個打雜的，像是環境打掃，或是接接電線壓壓端子，給師傅遞工具，扶梯子等等，就是無關緊要的事情。「不好意思吐吐苦水，工作還是得做，自己沒能力只能做苦工」。

女性水電師傅絕對有市場

不過有內行網友看後指出，女生水電師傅不會沒有市場，單身女性有些簡易水電問題，會想要找女師傅，可能是不用很大力氣的小事，「之前脆上有一篇在喊聲女師傅提供聯絡資訊，單身女子很需要」。

這名網友分析，女生水電師傅會行銷，絕對有市場，單身女生很需要。例如馬桶水箱浮球和沖水鈕整個需要換，這種不用大力氣的，如果會接，會行銷，應該很多單身女生會找上妹子，「女師傅很珍貴」，若找到女師傅夥伴還可以組成團隊，專攻單身女生市場，處理簡易日常水電小問題，像高處換燈泡，水龍頭壞掉關不緊滴滴答答，這種很小的事情，有的說出來怕師傅會笑的，女師傅的細心友善絕對有市場。



